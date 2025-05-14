《駐京專電》習近平晤哥倫比亞總統：推動合作升級，進口更多產品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家主席習近平今日上午在北京人民大會

堂會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的哥倫比亞總統佩特羅。習近平指出，要以哥倫比亞

正式加入高質量共建「一帶一路」大家庭為契機，推動兩國合作提質升級。中方願進口更多哥倫

比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設。雙方可進一步拓展風能、新能

源汽車、數字經濟、人工智能等新興領域合作，共同實現綠色低碳轉型。



習近平強調，中方願同哥方共同努力，推動兩國戰略夥伴關係取得更大發展，更好造福兩國

人民。雙方要鞏固政治互信，加強戰略溝通，把牢雙邊關係發展方向。中拉合作是南南合作的重

要組成部分，順應世界發展大勢和歷史潮流，符合中國和拉美國家共同利益。哥倫比亞作為拉共

體輪值主席國，為會議成功舉辦作出重要貢獻。中方願同包括哥倫比亞在內的拉美國家一道，推

動中拉命運共同體建設不斷走深走實，更好造福中拉人民。



佩特羅表示，哥方期待深入發展對華關係。雙方要深化政治互信，加強相互支持。共建「一

帶一路」，拓展貿易、基礎設施、新能源、人工智能等領域合作，改善人民生活。當前，國際局

勢複雜多變，個別國家唯利是圖的做法不利於世界，各國應團結應對。哥方願同中方密切配合，

捍衛國際公平正義，維護發展中國家共同利益。

