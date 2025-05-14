《駐京專電》中國與哥倫比亞簽署共建「一帶一路」合作規劃等文件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》在中國和哥倫比亞兩國元首共同見證下，

國家發改委主任鄭柵潔與哥倫比亞有關部門今日簽署關於共建「一帶一路」合作規劃，並宣布簽

署經濟發展領域交流合作文件。



雙方簽署的《中國與哥倫比亞關於共同推進絲綢之路經濟帶和２１世紀海上絲綢之路建設的

合作規劃》，推動在共建「一帶一路」合作規劃下各領域務實合作，實現互利共贏。另一份簽署

的《中國國家發改委與哥倫比亞共和國貿易、工業和旅遊部關於經濟發展領域交流合作的諒解備

忘錄》，將在宏觀經濟、共建「一帶一路」倡議、經貿投資、可持續發展、數字經濟等領域開展

政策分享與經驗交流。



＊中哥貿易規模達１４９６億，同比增長１３％＊



海關總署發布數據顯示，哥倫比亞是中國在拉美地區的第五大貿易夥伴，中國連續多年保持

哥倫比亞第二大貿易夥伴地位。２０２４年中哥貿易規模達１４９６﹒３億元（人民幣．下同）

，同比增長１３﹒１％，連續４年超過１２００億元。



今年前４個月，中國對哥倫比亞進出口４８３﹒４億元，同比增長８﹒５％，規模創歷史同

期新高，增速比中國整體進出口高出６﹒１個百分點。



哥倫比亞是中國咖啡、鮮切花第三大進口來源地。前４個月，中國自哥倫比亞進口咖啡

４﹒７億元，佔中國咖啡進口總值的１４﹒２％。同期，中國自哥倫比亞進口鮮切花

１３６０﹒１萬元，增長１４﹒６％，佔中國鮮切花進口總值的１０％。

