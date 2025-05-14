《神州頭條》財經報章頭版摘要：科學謀劃國資央企「十五五」規劃

《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席中拉論壇第四屆部長級會議開幕式並發表主旨講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月１３日上午，國家主席習近平在國家會議中心出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四

屆部長級會議開幕式並發表主旨講話。習近平宣布，中方同拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振

興，共建中拉命運共同體。



習近平同巴西總統盧拉會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月１３日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會

談。習近平指出，去年中巴建交５０周年之際，雙方共同宣布將兩國關係提升為攜手構建更公正

世界和更可持續星球的中巴命運共同體，這一戰略決策為中巴關係下一個「黃金５０年」擘畫了

宏偉藍圖。面對變亂交織的國際形勢，中巴兩國要秉持為人類進步擔當、為全球發展盡責的初心

，深入推進中巴命運共同體建設，不斷深化發展戰略對接，攜手帶動全球南方國家加強團結協作

。



國資委：科學謀劃國資央企「十五五」規劃

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委黨委１２日召開擴大會議，認真學習貫徹習近平總書記在部分省區市「十五五」時

期經濟社會發展座談會上的重要講話精神，強調要緊密結合新時代新徵程黨中央賦予國資央企的

戰略使命，立足「兩個大局」、心懷「國之大者」，聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，科學

謀劃國資央企「十五五」規劃，進一步深化改革強化創新、優化布局調整結構，順應科技革命產

業變革趨勢，加快發展新質生產力，持續推動國有資本和國有企業做強做優做大，為全面推進強

國建設、民族復興偉業提供戰略支撐。





《上海證券報》



習近平出席中拉論壇第四屆部長級會議開幕式並發表主旨講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月１３日上午，國家主席習近平在國家會議中心出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四

屆部長級會議開幕式並發表主旨講話。習近平宣布，中方同拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振

興，共建中拉命運共同體。



支持上市公司「強身健體」，增強資本市場韌性活力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月７日，中國證監會主席吳清在國新辦新聞發布會上表示，將優化監管安排，幫助受影響企業

應對美加徵關稅的衝擊。同時，支持上市公司通過併購重組轉型升級，促進上市公司圍繞產業邏

輯「強身健體」，不斷提升創新能力和風險抵御能力。業內人士認為，上市公司作為資本市場的

核心主體，其平穩經營能夠緩解市場對關稅因素的擔憂，降低市場波動。



央地綜合施策，激活消費「主引擎」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

消費是中國經濟增長的重要引擎，一季度消費的貢獻率達到５１﹒７％，比去年全年提高了

７﹒２個百分點。提振消費、擴大內需是宏觀政策的重要發力點，４月２５日召開的中央政治局

會議再次強調「增強消費對經濟增長的拉動作用」。近期，多地多部門部署措施，包括培育新型

消費、發展服務消費、促進居民增收等，進一步激發消費市場的活力和潛力。





《證券時報》



習近平出席中拉論壇第四屆部長級會議開幕式並發表主旨講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月１３日上午，國家主席習近平在國家會議中心出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四

屆部長級會議開幕式並發表主旨講話。習近平宣布，中方同拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振

興，共建中拉命運共同體。



習近平同巴西總統盧拉會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月１３日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會

談。習近平指出，去年中巴建交５０周年之際，雙方共同宣布將兩國關係提升為攜手構建更公正

世界和更可持續星球的中巴命運共同體，這一戰略決策為中巴關係下一個「黃金５０年」擘畫了

宏偉藍圖。



簽字即擔責，保代守門人責任要壓實

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，北京市高級人民法院對藍山科技證券虛假陳述案作出二審判決，維持一審認定保薦代表人

承擔連帶賠償責任的判決。這標誌著中國首例由保薦代表人向證券投資者承擔民事賠償責任正式

生效。該案例對證券從業人員敲響警鍾：執業質量不僅決定其能否符合監管規范，更決定其未來

是否會因此承擔巨額民事賠償。（ｅｗ）

