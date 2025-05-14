《神州經脈》中美互減關稅生效，稀土磁材獲准出口，滬指返三千四

《神州經脈》中美互減關稅今日（１４日）中午正式生效，Ａ股市場午後走高，滬綜指重返

三千四，收報３４０３﹒９５點，升０﹒８６％，實現三連漲；深成指亦升０﹒６４％，創業板

指漲１﹒０１％。滬深兩市全天成交１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加２５３

億元或２％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２０８３，較上個交易日４時３０分收盤

價跌７１點子，止兩連升，全日在７﹒１９２０至７﹒２１９７之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價今報７﹒１９５６，較上個交易日升３５點子，三連升，創４月３日以來近一個半月新高

，但較市場預測偏弱１４３點，為去年１１月初以來首見。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國和美國日內瓦會談達成協議，中國將對美國商品關稅從１２５％降至１０％，美國同

意將對中國商品的關稅自１４５％降至３０％，今日中午１２時（美東時間１４日凌晨）正式生

效。另外，對於美國繼續以芬太尼問題對華加徵２０％關稅，中國外交部發言人林劍今日在例行

記者會上回應稱，中方對此採取的反制措施仍然有效。



２﹒ 據內媒報道，５月１２日關稅下調當晚，眾多美國買家湧入阿里國際站下單，並希望能盡

快在一個月內完成生產，「因為後續貨物還要在海上漂一個月。大家都希望抓住９０天的出貨窗

口期」。阿里國際站表示，會持續投入擴大美國買家規模，幫助中國商家抓住９０天出貨窗口期

，同時加速建設本地倉網，幫助中國賣家接住接下來美國市場的採購增量。



３﹒ ＭＳＣＩ公布２０２５年５月的指數季度調整結果。本次調整中，ＭＳＣＩ全球標準指數

新增３０雙個股，剔除６１隻股票。具體到ＭＳＣＩ中國Ａ股指數，新納入芯原股份、百利天恒

、惠泰醫療、光線傳媒、海思科等５隻股票，剔除海信家電等１５隻股票。除Ａ股標的外，

ＭＳＣＩ中國指數本次還新納入了一隻港股標的－－重慶農村商業銀行，剔除了上海醫藥、中遠

海能兩隻港股標的。調整結果將於２０２５年５月３０日收盤後生效。



４﹒ 據《路透》引述知情人士消息，中國已向至少四家稀土磁材生產商頒發了出口許可證，其

中包括德國大眾汽車的供應商天和磁材，另中科三環、英思特和大地熊也獲得了許可。這是自中

國政府上月限制出口以來首次頒發出口許可證。



５﹒ 據《新浪科技》報道，騰訊今天發布全員信，涉及微信事業群調整。主要內容包括：成立

電商產品部，負責微信內交易模式的探索，加速發展交易基建及交易生態，運營微信交易新模式

；開放平台基礎部更名為開放平台部，負責微信公眾號和小程序產品的策劃、研發和運營工作。



６﹒ 據《華爾街日報》引述知情人士報道，百度已在與瑞士Ｓｗｉｓｓ Ｐｏｓｔ旗下提供公

共巴士服務的部門ＰｏｓｔＡｕｔｏ進行商談，以便在瑞士推出蘿蔔快跑（Ａｐｏｌｌｏ

Ｇｏ）無人駕駛出租車服務。知情人士稱，百度計劃未來幾個月內在瑞士設立當地實體，並在今

年年底前開始測試該技術。



７﹒ 陷入財困的哪吒汽車被申請破產，據全國企業破產重整案件信息網消息，哪吒汽車關聯公

司合眾新能源汽車股份有限公司新增一則破產審查案件，申請人為上海禹形廣告有限公司，經辦

法院為浙江省嘉興市中級人民法院。



８﹒ 在中國和哥倫比亞兩國元首共同見證下，國家發改委主任鄭柵潔與哥倫比亞有關部門今日

簽署關於中哥共建「一帶一路」合作規劃，以及兩國於經濟發展領域交流合作的諒解備忘錄。中

哥將推動在共建「一帶一路」合作規劃下各領域務實合作，實現互利共贏，並將在宏觀經濟、共

建「一帶一路」倡議、經貿投資、可持續發展、數字經濟等領域開展政策分享與經驗交流。

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