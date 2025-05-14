《鍾之日記》航運股順風，寧德獲超購

《鍾之日記》５月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美互減關稅今日中午正式生效，上午有消息指美國將再把對華小額包裹關稅降低，由

５４％降至最低３０％，進一步緩和世界兩大經濟體之間的貿易戰。港股高開高走，午後升幅更

擴至逾４００點，最後恒生指數於全日最高位收市，收報２３６４０，升５３２點或２﹒３％，

主板成交逾２２２８億元。



＊Ａ股連升三日，金融股爆發＊



滬深市場午後走高，滬綜指重返三千四，收報３４０３﹒９５點，升０﹒８６％，實現三連

漲；深成指亦升０﹒６４％，創業板指漲１﹒０１％。滬深兩市全天成交１﹒３萬億元人民幣，

較上個交易日增加２％。金融板塊集體爆發，保險股收漲６％，券商彈３﹒４％。中美貿易緊張

局勢雖緩和，中國政府繼續強調穩投資市場。中證監微信公眾號今日轉載官媒《經濟日報》的文

章稱，在全球經濟格局深度調整、貿易環境複雜多變的大背景下，持續穩定和活躍資本市場，有

助於營造穩定發展的良好環境，提高中國資產的配置價值和吸引力，提升中國經濟競爭力。





＊中美貿易復甦，航運股全線升＊



中美貿易緊張局勢大降溫，雙方大幅下調關稅稅率，有關措施今日中午正式生效。分析指出

，雙邊關係開始重建「護欄」，中美貿易下滑勢頭料將有所緩和，未來幾個月可能再度看到「搶

出口」。集裝箱航運業對中美暫時互降懲罰性關稅表示歡迎，並預計中國至美國的訂艙量將因此

復甦。



滙豐環球研究就環球貨櫃船運業發表報告，預期中國赴美出貨量將因此會反彈，導致行業提

早出現高峰，而推升運費，預計今季和下季行業將可盈利。滙豐研究上調若干航運股評級及目標

。港股方面，將中遠海控（０１９１９）目標價由１０元上調４０％至１４元，評級維持「持有

」；將東方海外（００３１６）目標價由９０元，升３３％至１２０元，評級由「減持」上調至

「持有」。



今日內地集運指數急升，港股航運股亦全線造好。中遠海控升３﹒４％，旗下東方海外彈

４﹒９％；中遠海發（０２８６６）飆升１２﹒４％，海豐國際（０１３０８）揚６﹒５％，中

遠海能（０１１３８）收升５﹒１％。



＊傳寧德時代香港招股定價２６３元，與Ａ股折讓約７％＊



《彭博》引述知情人士報道，由於投資者認購需求強勁，寧德時代（深：３００７５０）計

劃將香港招股價格定在周一（１２日）公布的發售價上限２６３元。寧德時代Ａ股七連升，今日

收升１﹒４８％，報２６２﹒６元人民幣，港股２６３元的價格較今日Ａ股收盤價折讓約７％。



目前，寧德時代已獲得機構認購超５００億美元，折合約３９０２億元，剔除基石認購部分

，已經超額認購３０倍。寧德時代除了公開發行的１﹒１７９億股外，還有１７７０萬股的額外

授權發售、１７７０萬股的綠鞋，若是這兩項額外授權都使用，寧德時代此次的募資額可達

４１０億元，這將使其成為今年全球募資額最大的ＩＰＯ。



寧德時代本次ＩＰＯ引入包括中石化（香港）、科威特國國有主權財富基金ＫＩＡ、高瓴旗

下ＨＨＬＲ、中金公司、瑞銀資管及加拿大皇家銀行等在內的２３位基石投資者，認購總金額約

２０３﹒７１億元，顯示資本市場對其廣泛看好與支持。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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