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AH股新聞

14/05/2025 10:01

《Ａ股焦點》美凱龍Ａ跌２％，公司董事兼總經理車建興被留置

　　《經濟通通訊社１４日專訊》百億市值家居龍頭企業－－美凱龍（０１５２８）
（滬：６０１８２８）昨晚（１３日）公告稱，公司董事車建興近日收到雲南省監察委員會電話
通知，對其立案調查並實施留置措施。目前，公司其他董事、監事和高級管理人員均正常履職，
公司組織架構及內部控制機制完善，董事會運作正常。公司控制權未發生變化。為保證公司日常
經營工作順利進行，由董事長李玉鵬代行總經理全部職責。公司日常經營情況正常，上述事項不
會對公司日常經營活動產生重大影響。
　
　　美凱龍Ａ股今早低開低走，現跌２﹒３７％，報２﹒８８元（人民幣．下同）。
　
　　值得注意的是，２０２５年３月２４日，中國裁判文書網公開《謝某、高某職務侵佔罪二審
刑事裁定書》，紅星美凱龍原執行總裁高爽職務侵佔罪細節曝光。引發關注的是，原紅星美凱龍
董事長車建興提供了關鍵證詞，成為法院判定高爽主觀故意違法的重要依據。高爽二審被判處有
期徒刑三年，緩刑五年。
　
　　被實施留置的車建興，日前還曾收到財政部行政處罰決定書。４月１２日，美凱龍收到財政
部《財政部行政處罰決定書》。依據《會計法》相關規定，財政部給予美凱龍罰款５萬元的行政
處罰；給予美凱龍原實控人車建興罰款２萬元的行政處罰。
　
　　公開資料顯示，２０２３年，當時的美凱龍控股股東－－紅星美凱龍控股集團、實控人車建
興以４﹒８２元╱股的價格，轉讓美凱龍２９﹒９５％股份。轉讓完成後，美凱龍易主，廈門市
國資委成為實控人，車建興退場，但仍擔任美凱龍董事、總經理。（ｊｑ）

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