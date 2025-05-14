《Ａ股外援》ＭＳＣＩ中國Ａ股指數換入海思科、光線傳媒等５股

《經濟通通訊社１４日專訊》ＭＳＣＩ公布２０２５年５月的指數季度調整結果。本次調整

中，ＭＳＣＩ全球標準指數新增３０雙個股，剔除６１隻股票。具體到ＭＳＣＩ中國Ａ股指數，

新納入芯原股份、百利天恒、惠泰醫療、光線傳媒、海思科等５隻股票，剔除海信家電等１５隻

股票（詳見下表）。



除Ａ股標的外，ＭＳＣＩ中國指數本次還新納入了一隻港股標的－－重慶農村商業銀行

（０３６１８），剔除了上海醫藥（０２６０７）、中遠海能（０１１３８）兩隻港股標的。調

整結果將於２０２５年５月３０日收盤後生效。



表列ＭＳＣＩ中國Ａ股指數調整：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新增標的 剔除標的

惠泰醫療（滬：６８８６１７） 航發控制（深：０００７３８）

光線傳媒（深：３００２５１） 一汽解放（深：０００８００）

海思科（深：００２６５３） 巨星科技（深：００２４４４）

百利天恒（滬：６８８５０６） 海信家電（深：０００９２１）

芯原股份（滬：６８８５２１） 濟川藥業（滬：６００５６６）

金誠信（滬：６０３９７９）

鋼鈦股份（深：０００６２９）

玲瓏輪胎（滬：６０１９６６）

深圳能源（深：００００２７）

以嶺藥業（深：００２６０３）

邁為股份（深：３００７５１）

桐昆股份（滬：６０１２３３）

環旭電子（滬：６０１２３１）

光威複材（深：３００６９９）

浙江鼎力（滬：６０３３３８）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃｔ）



