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AH股新聞

14/05/2025 09:13

【關稅戰】中國傳發首批稀土磁材出口許可，大眾供應商榜上有名

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》獨家報道，德國汽車製造商大眾汽車和行業消息人
士稱，中國已向至少四家稀土磁材生產商頒發了出口許可證，其中包括德國大眾的供應商。這是
自中國政府上月限制出口以來首次頒發出口許可證，這也表明該關鍵材料將繼續流通。
　
＊至少四家上市公司獲得出口許可證＊
　
　　三位消息人士稱，生產電動車和混動車電機所用磁鐵的天和磁材（滬：６０３０７２）於４
月底獲得了向大眾汽車出口的許可證。其中一位消息人士補充，在此過程中，該汽車製造商已向
北京方面尋求幫助。大眾汽車就此回應：「我們與供應商保持著密切聯繫，有跡象表明大眾汽車
的少數磁材供應商已經獲得了中國政府頒發的出口許可證。」
　
　　報道引述兩位消息人士稱，中科三環（深：０００９７０）至少獲得了一張許可證。另外，
內蒙古自治區包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司（深：３０１６２２）和大地熊新材料股份
有限公司（滬：６８８０７７）也獲得了至少一項許可。
　
　　這四家磁材生產商和中國商務部沒有立即回應置評請求。
　
＊傳只向服務歐洲越南客戶的供應商批出許可＊
　
　　據悉，出口許可證是針對每個客戶發放的，目前還不清楚這四家公司的所有客戶是否都獲得
了中國政府的批準。其中一位消息人士說，首批只向歐洲和越南客戶的供應商發放了許可證。
　
　　不過，這些許可證是在中美宣布達成貿易停戰協議前發放的，業內人士稱，中美互減關稅協
議可能會使美國客戶更容易獲得批准。（ｒｙ）

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