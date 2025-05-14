【關稅戰】半導體出口美國關稅仍達７０％，多項調查帶來不確定性

《經濟通通訊社１４日專訊》據《財新網》報道，中美雙方承諾將於５月１４日前降低部分

此前加徵的關稅。此輪談判美方取消了共計９１％的關稅，中方相應取消了９１％反制關稅；美

方暫停實施２４％的對等關稅，中方也相應暫停實施２４％反制關稅。



此前，美國總統特朗普已經豁免了對半導體、智能手機、筆記本電腦等品類加徵的對等關稅

。不過，今年２至３月美國以芬太尼問題為由對中國加徵２０％的關稅，疊加自２０２５年１月

開始對華半導體徵收的５０％關稅，目前美國對華半導體征徵收的關稅仍高達７０％。



不過，今年以來，中美半導體交易並未發生明顯的波動。中國機電產品進出口商會總監高士

旺介紹，從截至３月的統計數據來看，中國仍然是美國第六大半導體進口地，從中國進口的半導

體金額約佔美國整體半導體進口額的３％－４％，相比去年同期未發生顯著變化。



＊美國２３２調查或導致額外加徵２５％關稅＊



業界分析，此次中美互降關稅，對半導體產業的影響整體來說肯定是正面的。但此前關稅帶

來的消費端的影響不會因為暫停鍵的按下而驟然而止，同時已經造成的損失會讓企業在未來的價

格調控上更加的謹慎，大體趨勢是會保持或者緩慢上漲。



中長期來看，全球半導體產業仍面臨較大的不確定性，「美國針對進口半導體的２３２國家

安全調查已經結束意見徵詢階段，特朗普政府可能很快就會公布調查結果。業內預計它可能會全

面加徵２５％的額外關稅，核心目標是吸引全球主要的半導體企業回流美國本土生產。這無疑是

全球半導體企業需要共同面對的挑戰。」熟悉中美半導體貿易的人士如此說。



另外，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）在新近的３０１調查中強調關鍵行業的各種產品中

存在基礎半導體，並暗示了任何關稅救濟措施都可能包括「組件關稅」，料對企業尤其是大企業

如何選擇供應鏈具有威懾作用。（ｒｙ）

