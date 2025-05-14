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AH股新聞

14/05/2025 16:03

《神州金融》七部門：加快構建科技金融體制，設國家創投引導基金

　　《經濟通通訊社１４日專訊》科技部、中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家發
展改革委、財政部、國務院國資委印發《加快構建科技金融體制，有力支撐高水平科技自立自強
的若干政策舉措》，提出設立「國家創業投資引導基金」。
　
　　《舉措》提到，發揮國家創業投資引導基金支持科技創新的重要作用，將促進科技型企業成
長作為重要方向，培育發展戰略性新興產業特別是未來產業，推動重大科技成果向現實生產力轉
化，加快實現高水平科技自立自強，培育發展新質生產力。
　
＊擴ＡＩＣ股權投資試點範圍，支持保險資金參與＊
　
　　拓寬創業投資資金來源。將金融資產投資公司（ＡＩＣ）股權投資試點範圍擴大到１８個城
市所在省份，支持保險資金參與金融資產投資公司股權投資試點。支持創業投資機構、產業投資
機構發債融資，拓寬直接融資渠道。鼓勵社保基金會在自身業務範圍和風險防控要求下開展股權
基金投資，支持科技創新。優化管理機制，支持保險資金按市場化原則參與創業投資，推進保險
資金長期投資改革試點。引導理財公司、信託公司等依法依規參與創業投資。
　
　　此外，還要推動科技保險產品和服務創新。制定推動科技保險高質量發展的意見，建立科技
保險發展協調機制，優化支持政策，加快形成重點領域、關鍵環節、重點地區的政策支持方式。
健全覆蓋科技型企業全生命周期的保險產品和服務體系，完善產品、服務創新機制和監管激勵保
障政策。探索以共保體方式開展重點領域科技保險風險保障，開展重大技術攻關、中試、網絡安
全等風險分散試點。鼓勵保險資金參與實施國家重大科技任務。（ｒｙ）

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