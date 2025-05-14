《中國監管》中國結算啟動異常帳戶核查，關注是否存在配資嫌疑

《經濟通通訊社１４日專訊》據《中證金牛座》報道，中國結算近日啟動２０２５年第一季

度異常帳戶核查工作，以落實證券帳戶實名制管理規定，防範和打擊違法違規使用證券帳戶行為

。



據悉，中國結算已將一季度初步篩查的疑似異常帳戶情況下發至各券商。各券商需按慣例對

疑似異常帳戶組織核查，並在規定時限內向中國結算提交核查報告及核查結果反饋表。



需要注意的是，券商需向中國結算詳細報送公司對疑似異常投資者帳戶的核查過程，除了投

資者的姓名、帳號、年齡、職業、資金規模等基本信息之外，券商需核查待查帳戶是否存在配資

嫌疑。



具體來說，券商需核查投資者或其第二聯繫人手機號碼是否與配資公司相關，待查帳戶是否

存在「交易、銀證轉帳密碼修改前有大額資金轉出、修改後又有大額資金轉入」或者「每次交易

、銀證轉帳密碼修改後都有相似或成比例的整數金額轉入」等帶有疑似場外配資特徵的資金出入

情況，以及「交易、銀證轉帳密碼修改前後使用的委託手機號、ＭＡＣ地址、ＩＰ地址完全不同

」等帶有疑似場外配資特徵的情況。（ｊｑ）

