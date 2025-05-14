《打擊貪腐》紫光集團原董事長趙偉國被判處死刑，緩期兩年執行

《經濟通通訊社１４日專訊》吉林省吉林市中級人民法院今日一審公開宣判紫光集團原董事

長趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益案，對被告人趙偉國以貪污罪判處死刑

，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以為親友非法牟利罪判處有期徒

刑五年，並處罰金一千萬元（人民幣．下同）；以背信損害上市公司利益罪判處有期徒刑三年，

並處罰金二百萬元；決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產

。對追繳在案的趙偉國違法所得返還被害單位。



＊涉案１４億，貪污、為親友非法牟利等＊



經審理查明：２０１８年至２０２１年，被告人趙偉國利用擔任紫光集團董事長的職務便利

，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的房產

，獲取房產溢價利益，非法佔有國有資產價值４﹒７億餘元。



２０１４年至２０２１年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長等職務便利，將本單位的盈利業

務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場的價格向李祿媛經營管理的公司購買代建

管理服務，造成國家直接經濟損失８﹒９億餘元。２０１９年，趙偉國還指使其實際控制的上市

公司董事，將公司項目以明顯低於市場的價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受

經濟損失４６４５萬餘元。



＊曾被稱為「芯片狂人」＊



據悉，紫光集團曾是中國自主晶片領軍企業之一，業界曾將趙偉國稱為「芯片狂人」。

１９６７年生於新疆的趙偉國自清華大學電子工程系（原無線電電子學系）畢業後進入校企清華

紫光，１９９７年參與收購江西無線電廠，並在１９９９年的互聯網泡沫時期成立中華醫療網，

後被海外基金收購部分股權，從而獲「第一桶金」。２０１０年，紫光集團陷入虧損之際，他入

股３５﹒３％，並在後來增至４９％，負責公司實際運營，逐步把「航向」轉道集成電路行業。

２００９年趙接過總經理之位時，紫光集團資產規模僅約１３億元，到２０１５年底總資產膨脹

至１０５４億元，並在２０１９年底達到２９７８億元的峰值。（ｊｑ）

