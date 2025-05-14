《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，高盛等上調中國經濟增長預測

《經濟通通訊社１４日專訊》中國國務院公告，自５月１４日１２時０１分起，下調對原產

於美國的進口商品關稅。貿易休戰提振對中國信心，高盛和摩根大通等大行紛紛上調今年經濟增

速預期。但滬深股市今早偏弱，滬綜指低開０﹒０２％，報３３７４﹒２４點，深成指低開

０﹒０９％，創業板指平開。



高盛分析師周二（１３日）在發給客戶的研究報告中預計，中國今年ＧＤＰ將成長４﹒６％

，此前預計為４％。其他全球性銀行也紛紛上調預測，摩根大通對中國經濟增速的預測上調至

４﹒８％；荷蘭國際集團將增速預測上調至４﹒７％，並指如果未來幾個月中美再達成協議，可

能還會進一步上調預測。



另外，國際指數編制公司ＭＳＣＩ公布了其２０２５年５月的指數季度調整結果，本次調整

結果將於５月３０日收盤後生效。ＭＳＣＩ中國Ａ股指數本次新納入芯原股份

（滬：６８８５２１）、百利天恒（滬：６８８５０６）、惠泰醫療（滬：６８８６１７）、光

線傳媒（深：３００２５１）、海思科（深：００２６５３）等５隻股票。剔除海信家電

（深：０００９２１）、一汽解放（深：０００８００）、航發控制（深：０００７３８）、金

誠信（滬：６０３９７９）等１５隻股票。



人行今日進行９２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１９５５億元逆

回購到期，即今日淨回籠１０３５億元。（ｒｙ）

