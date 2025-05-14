《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１９％，航運概念領漲

《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市開盤偏弱，其後走勢震盪分化，滬綜指上午收升

０﹒１９％，報３３８１﹒１７點，深成指則跌０﹒２６％，創業板指軟０﹒２２％。兩市半日

成交額７１６９億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１６７１億或１９％。個股跌多漲少

，滬深超３７００隻個股下跌。



板塊來看，航運概念股表現強勢，半日收漲３﹒１％，中遠海發（滬：６０１８６６）、寧

波海運（滬：６００７９８）、南京港（深：００２０４０）紛紛漲停。中美貿易關係走向緩和

，關稅大幅下調，超市場預期，在９０日的暫緩關稅期將再出現「搶出口」情況。美線運價開始

上漲，５月１２日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱結算運價指數顯示，美西航線（基本

港）指數為１４５５﹒３１點，按周上漲１０﹒２％。



稀土永磁板塊見異動，大地熊（滬：６８８０７７）收升９﹒０９％，英思特

（深：３０１６２２）升６﹒２％，天和磁材（滬：６０３０７２）揚５﹒２％，前述公司據報

已經獲得政府頒發的稀土磁材出口許可證。這是自中國政府上月限制出口以來首次頒發出口許可

證，這表明該關鍵材料將繼續流通。



另外，保險、銀行等金融股亦走強，農業銀行（滬：６０１２８８）、上海銀行

（滬：６０１２２９）、交通銀行（滬：６０１３２８）再創歷史新高。下跌方面，工程機械、

家居用品、電池及光伏概念股現調整。（ｒｙ）

