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AH股新聞

14/05/2025 15:04

《Ａ股行情》滬指收升０﹒８６％重返三千四，航運、金融股強勢

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美互減關稅今日中午正式生效，Ａ股市場午後走高，滬綜指
重返三千四，收報３４０３﹒９５點，升０﹒８６％，實現三連漲；深成指亦升０﹒６４％，創
業板指漲１﹒０１％。滬深兩市全天成交１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加
２５３億元或２％。
　
　　金融板塊集體爆發，保險股收漲６％，券商彈３﹒４％。中美貿易緊張局勢雖緩和，中國政
府繼續強調穩投資市場。中證監微信公眾號今日轉載官媒《經濟日報》的文章稱，在全球經濟格
局深度調整、貿易環境複雜多變的大背景下，持續穩定和活躍資本市場，有助於營造穩定發展的
良好環境，提高中國資產的配置價值和吸引力，提升中國經濟競爭力。
　
　　隨著中美關稅超預期「對砍」，港口、航運股紛紛大漲，寧波海運（滬：６００７９８）等
多股漲停。跨境支付、跨境電商等升幅亦靠前。下跌方面，電池、軍工及光伏略顯疲弱。
　
　　分析人士認為，關稅削減將給股市注入積極情緒，但隨著外部壓力減少，中國的政策對沖力
度可能降低並抑制股市上行的空間，市場將回歸基本面定價。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９４３﹒２１　　＋１﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４０３﹒９５　　＋０﹒８６　　　　５３４８﹒７３　　
　　深證成指　　１０３５４﹒２２　＋０﹒６４　　　　７８１８﹒７３　　
　　創業板指　　２０８３﹒１４　　＋１﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０１３﹒７７　　＋０﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６１﹒７５　　＋０﹒３８　　　　　０﹒９６　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９８﹒１３　　＋０﹒５１　　　　　０﹒５１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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