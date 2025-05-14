《汽車新勢力》哪吒汽車被申請破產，母公司被執行金額逾１億元

《經濟通通訊社１４日專訊》陷入財困的哪吒汽車被申請破產，據全國企業破產重整案件信

息網消息，哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車股份有限公司新增一則破產審查案件，申請人為上

海禹形廣告有限公司，經辦法院為浙江省嘉興市中級人民法院。



天眼查Ａｐｐ顯示，合眾新能源汽車股份有限公司成立於２０１４年１０月，法定代表人為

方運舟，註冊資本約２８﹒３７億元人民幣，經營範圍包括新能源汽車整車及零部件的設計開發

、生產、銷售及相關的諮詢服務等，由南寧民生新能源產業投資合夥企業（有限合夥）、北京華

鼎新動力股權投資基金（有限合夥）、宜春市金合股權投資有限公司等共同持股。



此外，合眾新能源近期又新增了三則欠稅公告，欠稅總金額為２１５萬餘元人民幣，欠稅稅

種為城鎮土地使用稅、印花稅、房產稅。天眼查並顯示，截至５月１３日，合眾新能源名下涉及

司法案件信息４００多條，並多次被列為被執行人，被執行金額已超１﹒４億元人民幣。



＊傳收購哪吒汽車，豐田方面稱沒聽說＊



去年１１月，哪吒汽車傳出大規模裁員、工廠停擺等消息，１２月初哪吒汽車宣布因公司戰

略，張勇不再擔任首席執行官，轉任公司顧問，由創始人、董事長方運舟兼任首席執行官。此後

有消息指，停擺月餘的哪吒汽車桐鄉工廠今年１月初全面復工。３月，哪吒汽車獲得泰國汽車金

融機構１００億泰銖（約２１﹒５億元人民幣）授信，並強調「哪吒汽車解散研發團隊」等信息

不實，公司正進一步降本增效。４月，有傳張勇早在離職前辦理英國簽證，已身處英國，不過當

時張勇回應稱，至今仍擔任哪吒汽車顧問，「為公司四處奔波融資」。



到周一（１２日），有消息指豐田汽車正考慮收購哪吒汽車，不過內媒周二引述哪吒汽車工

作人員稱，沒有收到相關消息；豐田汽車 （中國） 投資有限公司品牌溝通部部長徐一鳴也對

此表示「真沒聽說」。（ｓｌ）

