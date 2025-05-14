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AH股新聞

14/05/2025 10:59

《大灣區》廣州：支持養老產業企業藉上市、掛牌、發債等擴大融資

　　《經濟通通訊社１４日專訊》廣州市印發《廣州市關於促進養老金融高質量發展若干措施》
，當中提出，支持符合條件的養老產業企業通過上市、掛牌、發債等方式，擴大直接融資渠道。
用好區域性股權市場，為非上市養老產業企業非公開發行、轉讓證券提供服務。探索養老領域符
合條件的項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）。
　
＊支持國企發起設立銀髮經濟投資基金＊
　
　　支持國有企業發起設立銀髮經濟產業投資基金，重點投向本市銀髮經濟產業領域的種子期、
初創期創新型企業和骨幹企業，支持銀髮經濟領域科技創新和併購重組，推動企業做大做強。用
好外匯管理政策，探索提升養老產業企業跨境投融資便利化水平，支持養老產業企業在全口徑跨
境融資宏觀審慎模式下自主借用外債，進一步滿足養老產業企業的跨境融資需求。
　
　　引導在穗金融機構發揮各自業務特點和優勢，穩步推進具有養老屬性的基金、理財、儲蓄、
保險產品發展，滿足不同風險偏好人群的個性化養老需求。支持開辦個人養老金業務的銀行機構
開發專屬個人養老金儲蓄產品。鼓勵信託公司開展定制化的家族信托、家庭服務信托、保險金信
託等財富管理服務信托業務。
　
　　支持金融機構大力開展社保類存款、資金歸集、帳戶管理和托管服務，豐富社會保障卡產品
體系和金融功能，為基本養老保險、企業年金和職業年金基金運作提供綜合管理服務。探索企業
年金制度創新發展，支持各類有條件、有意願企業盡快建立企業年金，逐步擴大企業年金覆蓋面
。支持具備條件的用人單位探索放開企業年金個人投資選擇。鼓勵金融機構在與個人養老金參加
人協商一致的情況下，探索開展默認投資服務。
　
＊探索內地與港澳金融機構合作跨境養老金融產品＊
　
　　探索港澳養老金融合作。支持金融機構提供養老金融跨境服務，依托豐富的養老和醫療資源
優勢，結合「廣東院舍照顧服務計劃」、香港「長者醫療券大灣區試點計劃」、港澳藥械通等利
好政策，加強與港澳養老金融合作，探索推動內地與港澳金融機構合作開發大灣區跨境養老金融
產品、跨境醫療險產品，提升跨境養老服務質效。（ｓｌ）

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