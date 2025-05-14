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AH股新聞

14/05/2025 14:50

【ＡＩ】ＡＩ智能體Ｍａｎｕｓ開放註冊，執行任務採積分制

　　《經濟通通訊社１４日專訊》繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ後於今年３月紅遍全網的國產通用ＡＩ　
Ａｇｅｎｔ（智能體）Ｍａｎｕｓ，昨日起開放免費註冊，所有註冊用戶可獲一筆１０００積分
的註冊獎勵，每天可免費執行一項價值３００積分的任務，每日免費任務積分在０時重置，未使
用也不會累積到次日。
　
　　目前Ｍａｎｕｓ的收費計劃為積分制，有更高需求的用戶需升級計劃以獲取更多積分。
Ｍａｎｕｓ分別提供了每月１９美元的基礎計劃、每月３９美元的Ｐｌｕｓ計劃和每月１９９美
元的Ｐｒｏ計劃。以基礎計劃為例，用戶每月將獲得１９００積分，可以在購買積分時享受額外
優惠，最多可以同時運行２個任務。
　
　　據報Ｍａｎｕｓ未對積分消耗規則作出詳細解釋，僅指任務的具體積分消耗取決於其複雜性
和持續時間，並介紹了３個關於數據分析、網頁設計和應用開發的案例，指三者分別消耗了
２００、３６０和９００積分。
　
　　據了解，Ｍａｎｕｓ是一個能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，最後直接交付完整成果的
ＡＩ智能體。Ｍａｎｕｓ團隊今年３月發布Ｍａｎｕｓ早期預覽版，並釋出一條介紹和演示
Ｍａｎｕｓ如何工作的４分鐘短片，令許多網民躍躍欲試。不過，網民需申請並獲得邀請碼後方
能使用這個內測版本。因此，Ｍａｎｕｓ邀請碼在當時「一碼難求」，一度炒上１０萬元人民幣
。（ｓｌ）

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