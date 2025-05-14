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AH股新聞

14/05/2025 15:47

【關稅戰】中國外交部回應美方２０％芬太尼關稅：相關反制仍有效

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美就關稅問題達成協議互相大降關稅，在中國外交部今日舉
行的例行記者會上，有記者問及，中方對美商品關稅從１２５％暫時降至１０％，美方亦對華商
品關稅暫時降至３０％，當中包括以芬太尼為由對華加徵２０％的關稅，中方有何看法。
　
　　外交部發言人林劍回應稱，美方以芬太尼為借口，對中國無理加徵兩輪關稅，中方均第一時
間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制舉措，堅定維護自身正當權益，這些反制措施仍然有效

　
＊外交部強調芬太尼問題的責任在美國＊
　
　　另外，對於美國前駐華大使伯恩斯稱，美方已向中方明確表示，若在芬太尼問題上不進行協
調，中方必須付出代價，而且中國確實有能力阻止芬太尼前體化學品的流通。林劍回應稱，相關
美方人士罔顧事實，發表這種不負責任的謬論，中方堅決反對。
　
　　林劍強調，中方已多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美
方無視中方善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴
重損害中方利益。美方如果真心想同中方合作，就應該停止對華的抹黑推責，以平等、尊重、互
惠的方式同中方進行對話。（ｓｌ）

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