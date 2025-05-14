【關稅戰】商務部：防範戰略礦產非法外流，需加強全鏈條管控

《經濟通通訊社１４日專訊》國家出口管制工作協調機制辦公室近日部署開展了加強戰略礦

產出口全鏈條管控工作，中國商務部網站今日發布發言人答記者問文章，介紹相關情況。



文章指出，戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，防範戰略礦產非法外流，需要對產

供鏈各個環節加強管控。國家出口管制工作協調機制辦公室５月１２日在湖南省長沙市召開專門

會議，對商務部、工業和信息化部等１０個部門和內蒙古、江西等７個省份的地方主管部門進行

了全面工作部署。



＊各地要全面掌握戰略礦產生產經營情況及流向＊



文章強調，戰略礦產管控需從源頭入手，加強開採、冶煉、加工、運輸、製造、銷售、出口

全鏈條管控，才能有效嚴防戰略礦產非法外流。各部門需分工協作，抓實日常監管，及時發現風

險隱患，對於鋌而走險、頂風作案的，發現一起，查處一起；各地方要壓實屬地監管責任，全面

摸排本地區相關經營主體，掌握戰略礦產生產經營情況及流向，指導屬地企業提高合規意識和能

力，確保戰略礦產管控措施得到有力執行。



文章又指，各部門認為，對戰略礦產實施全鏈條管控至關重要，將按照分工，切實履行監管

和執法責任，不斷完善信息追溯和常態化管理機制，確保各環節管控不缺位、無死角、無遺漏，

從嚴懲處違法違規案件，持續強化監管與執法威懾。相關地方主管部門將加快開展本地區戰略礦

產相關企業註冊登記和台帳記錄工作，並通過持續開展的管制政策宣講、出口風險提示和監督檢

查等工作，確保管控措施落實到位，切實維護國家安全和發展利益。（ｓｌ）

