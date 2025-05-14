【聚焦數據】內地４月新增人民幣貸款大降至２８００億，遠遜預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，前四個月，人民幣貸款增加１０﹒０６萬億元
（人民幣．下同），按人行上月公布的一季度人民幣貸款增加９﹒７８萬億元計算，４月新增人
民幣貸款２８００億元，大幅低於預期的７０００億元，亦遠低於３月的３﹒６４萬億元。
分部門看，住戶貸款增加５１８４億元，其中，短期貸款減少２４１６億元，中長期貸款增
加７６０１億元；企（事）業單位貸款增加９﹒２７萬億元，其中，短期貸款增加３﹒０３萬億
元，中長期貸款增加５﹒８３萬億元，票據融資增加２８９９億元；非銀行業金融機構貸款增加
７６８億元。
４月末，本外幣貸款餘額２６９﹒５４萬億元，同比增長６﹒８％。月末人民幣貸款餘額
２６５﹒７萬億元，同比增長７﹒２％。
４月末，外幣貸款餘額５３３３億美元，同比下降１８﹒１％。前四個月外幣貸款減少８８
億美元。
＊４月人民幣存款減少４４００億元＊
存款方面，前四個月，人民幣存款增加１２﹒５５萬億元，按上月公布的一季度人民幣存款
增加１２﹒９９萬億元計算，４月人民幣存款減少４４００億元。
其中，住戶存款增加７﹒８３萬億元，非金融企業存款增加４１０３億元，財政性存款增加
１﹒１９萬億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒８８萬億元。
４月末，本外幣存款餘額３２１﹒６８萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存款餘額
３１４﹒７８萬億元，同比增長８％。
４月末，外幣存款餘額９５８２億美元，同比增長１６﹒１％。前四個月外幣存款增加
１０５３億美元。（ｓｌ）
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