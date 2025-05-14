【聚焦數據】內地４月新增人民幣貸款大降至２８００億，遠遜預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，前四個月，人民幣貸款增加１０﹒０６萬億元

（人民幣．下同），按人行上月公布的一季度人民幣貸款增加９﹒７８萬億元計算，４月新增人

民幣貸款２８００億元，大幅低於預期的７０００億元，亦遠低於３月的３﹒６４萬億元。



分部門看，住戶貸款增加５１８４億元，其中，短期貸款減少２４１６億元，中長期貸款增

加７６０１億元；企（事）業單位貸款增加９﹒２７萬億元，其中，短期貸款增加３﹒０３萬億

元，中長期貸款增加５﹒８３萬億元，票據融資增加２８９９億元；非銀行業金融機構貸款增加

７６８億元。



４月末，本外幣貸款餘額２６９﹒５４萬億元，同比增長６﹒８％。月末人民幣貸款餘額

２６５﹒７萬億元，同比增長７﹒２％。



４月末，外幣貸款餘額５３３３億美元，同比下降１８﹒１％。前四個月外幣貸款減少８８

億美元。



＊４月人民幣存款減少４４００億元＊



存款方面，前四個月，人民幣存款增加１２﹒５５萬億元，按上月公布的一季度人民幣存款

增加１２﹒９９萬億元計算，４月人民幣存款減少４４００億元。



其中，住戶存款增加７﹒８３萬億元，非金融企業存款增加４１０３億元，財政性存款增加

１﹒１９萬億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒８８萬億元。



４月末，本外幣存款餘額３２１﹒６８萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存款餘額

３１４﹒７８萬億元，同比增長８％。



４月末，外幣存款餘額９５８２億美元，同比增長１６﹒１％。前四個月外幣存款增加

１０５３億美元。（ｓｌ）

