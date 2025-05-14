【聚焦數據】４月末社會融資規模存量為４２４萬億，增長８﹒７％

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２５年４月末社會融資規模存

量為４２４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款

餘額為２６２﹒２７萬億元，同比增長７﹒１％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為

１﹒１８萬億元，同比下降３３﹒９％；委託貸款餘額為１１﹒２４萬億元，同比增長０﹒５％

；信託貸款餘額為４﹒３５萬億元，同比增長５﹒６％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒３９

萬億元，同比下降７﹒６％；企業債券餘額為３２﹒８萬億元，同比增長３﹒２％；政府債券餘

額為８５﹒９３萬億元，同比增長２０﹒９％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒８６萬億元，

同比增長２﹒９％。



從結構看，４月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒９％

，同比低０﹒９個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低

０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒７％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％

，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒１個百分點；

企業債券餘額佔比７﹒７％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比２０﹒３％，同比高

２﹒１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。（ｊｑ）

