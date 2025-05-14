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AH股新聞

14/05/2025 17:07

【聚焦數據】４月末社會融資規模存量為４２４萬億，增長８﹒７％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２５年４月末社會融資規模存
量為４２４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款
餘額為２６２﹒２７萬億元，同比增長７﹒１％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
１﹒１８萬億元，同比下降３３﹒９％；委託貸款餘額為１１﹒２４萬億元，同比增長０﹒５％
；信託貸款餘額為４﹒３５萬億元，同比增長５﹒６％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒３９
萬億元，同比下降７﹒６％；企業債券餘額為３２﹒８萬億元，同比增長３﹒２％；政府債券餘
額為８５﹒９３萬億元，同比增長２０﹒９％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒８６萬億元，
同比增長２﹒９％。
　
　　從結構看，４月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒９％
，同比低０﹒９個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低
０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒７％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％
，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒１個百分點；
企業債券餘額佔比７﹒７％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比２０﹒３％，同比高
２﹒１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。（ｊｑ）

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