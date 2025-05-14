《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１３日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １０３７﹒９６

招商銀行 （６０００３６） ７９６﹒００

中遠海控 （６０１９１９） ６４４﹒９１

拓普集團 （６０１６８９） ６１６﹒８２

寒武紀 （６８８２５６） ５５８﹒９２

紫金礦業 （６０１８９９） ５３６﹒７３

農業銀行 （６０１２８８） ５２１﹒５２

興業銀行 （６０１１６６） ５１９﹒７７

藥明康德 （６０３２５９） ５０６﹒４９

恒瑞醫藥 （６００２７６） ５０３﹒５４

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）２３６３﹒２９

比亞迪 （００２５９４）１６１１﹒０９

立訊精密 （００２４７５）１６０６﹒１１

新易盛 （３００５０２）１５１４﹒４２

東方財富 （３０００５９）１０３３﹒００

美的集團 （０００３３３） ９７７﹒２２

陽光電源 （３００２７４） ８８４﹒６８

中際旭創 （３００３０８） ８８０﹒７５

邁瑞醫療 （３００７６０） ７３７﹒９０

歌爾股份 （００２２４１） ５７４﹒８０

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（以上數字取小數點後兩個位）

