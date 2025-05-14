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AH股新聞

14/05/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１３日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１０３７﹒９６
招商銀行　（６０００３６）　　　７９６﹒００
中遠海控　（６０１９１９）　　　６４４﹒９１
拓普集團　（６０１６８９）　　　６１６﹒８２
寒武紀　　（６８８２５６）　　　５５８﹒９２
紫金礦業　（６０１８９９）　　　５３６﹒７３
農業銀行　（６０１２８８）　　　５２１﹒５２
興業銀行　（６０１１６６）　　　５１９﹒７７
藥明康德　（６０３２５９）　　　５０６﹒４９
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　５０３﹒５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２３６３﹒２９
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１６１１﹒０９
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１６０６﹒１１
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１５１４﹒４２
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１０３３﹒００
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　９７７﹒２２
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）　８８４﹒６８
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　８８０﹒７５
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）　７３７﹒９０
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）　５７４﹒８０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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