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AH股新聞

15/05/2025 16:32

【關稅戰】商務部：中美經貿磋商機制將保持溝通，適時發布消息

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部召開例行新聞發布會，就中美經貿
磋商機制，商務部新聞發言人何咏前表示，中方對通過對話溝通解決經貿關切始終持開放態度。
依據中美日內瓦會談共識，雙方同意建立經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持溝通。中方將
適時發布相關消息。
　
＊周末中美元首會否通話？商務部：主管部門了解＊
　
　　美國總統特朗普稱，本周末可能跟國家主席習近平進行對話，對於這是否屬實，何咏前表示
，請向中方主管部門了解。
　
　　亞太經合組織（ＡＰＥＣ）５月１５－１６日在南韓濟州島舉行貿易部長會議，據《路透》
引述韓國產業通商資源部表示，美國貿易代表格裏爾在會議期間與中國貿易談判代表、商務部副
部長李成鋼舉行了會談。何咏前回應：「目前我沒有更多的信息可以提供。」
　
　　何咏前介紹，５月１０日至１１日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭
人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾，在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方圍繞落
實今年１月１７日中美元首通話重要共識，進行了坦誠、深入、具有建設性的溝通，達成《中美
日內瓦經貿會談聯合聲明》。下一步，中美雙方將依據中美日內瓦會談共識，就經貿領域各自關
切保持溝通。

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