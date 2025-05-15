《駐京專電》北京突發冰雹災害，險企接車險報案超２﹒６萬筆

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京１３日晚上出現強對流天氣，雷電黃

色、大風藍色和冰雹黃色三預警生效。石景山、海澱、房山等多地出現分散性冰雹，冰雹直徑超

過３厘米。北京保險業收到報案已超２﹒６萬筆，其中，平安產險北京分公司共接到車險冰雹報

案量１﹒６萬筆、太保產險北京分公司接到車險報案６１７９件、人保財險北京分公司已接到本

次車險冰雹報案４０００餘筆。



截至５月１４日１７時，平安產險北京分公司共接到車險冰雹報案量１６０２２筆，非車險

共收到冰雹相關報案３１筆。



截至５月１４日１３時，太保產險北京分公司共接到明確為自然災害導致的車險報案

６１７９件，出險區域集中在石景山區和海澱區。



截至５月１４日８時，人保財險北京分公司已接到本次車險冰雹報案４０００餘筆，快速賠

付多筆案件。



車輛損失方面，擋風玻璃╱車窗破損、車身凹陷（雹坑）、車燈損壞、天窗漏水等直接冰雹

損傷可賠。但未投保車損險的車輛、事故後未及時報案導致擴大的損失、發動機進水（非直接冰

雹造成）造成的損失則不在賠付範圍。家庭╱企業財產損失方面，房屋玻璃破損、屋頂砸穿、太

陽能熱水器損壞、露天設備損傷（需投保財產綜合險╱自然災害附加險）可賠。但未關門窗導致

室內進水、未投保自然災害附加險的普通財產險則不在賠付範圍。

