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AH股新聞

15/05/2025 10:20

《駐京專電》發改委召開民企座談會：備足預案，做好自己的事

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》發改委主任鄭柵潔主持召開民營企業座談
會，重點就當前經濟形勢及穩就業穩經濟政策落實等情況聽取意見建議。鄭柵潔表示，通過交流
感受到大家在應對外部風險挑戰方面越來越成熟，既有信心有底氣，也有準備有辦法。面對複雜
多變的外部環境，我們有充分的耐心和定力，將備足預案，堅定不移做好自己的事。
　
　　浙江省萬向集團、江蘇省通富微電、天津市雲帳戶、湖南省安克創新、廣東省影石創新等５
家民營企業負責人參加座談會。參會企業談到，經過這些年發展和積累，民營企業已經具備較強
的抗風險能力，積極在新發展格局中找準定位，不斷強化自主創新，持續拓展多元化市場，目前
企業生產經營總體穩定，員工就業保持穩定，對未來發展充滿信心。
　
＊民企：行業「內卷」問題，市場競爭要有邊界、底線＊
　
　　參會企業反映，民營經濟促進法的出台極大鼓舞了民營企業和民營企業家信心，讓民營經濟
發展有了堅強的法治保障；對於一些行業「內卷」問題，市場競爭要有邊界、底線，龍頭企業要
通過創新提高產品質量和核心競爭力，更好發揮產業鏈上下游帶動作用，不斷增強發展韌性；建
議編制「十五五」規劃綱要，鼓勵、支持、引導民營經濟發展，不斷完善「兩新」等支持政策。
　
　　鄭柵潔回應，宏觀政策要著眼微觀主體，讓微觀主體有感受、有所得，發改委將堅持和完善
政企常態化溝通交流機制，認真聽取企業意見建議，抓好民營經濟促進法的學習宣傳和貫徹實施
，謀劃編制好「十五五」規劃綱要，推動既定政策早出台早見效，根據形勢變化預研儲備增量政
策，點面結合幫助企業解決實際困難問題，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

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