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AH股新聞

15/05/2025 13:38

《駐京專電》中證監：強化司法與行政協同，加強投資者權益保護

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監副主席陳華平在「５．１５全國投
資者保護宣傳日」上表示，最高人民法院與中證監今日聯合發布《關於嚴格公正執法司法　服務
保障資本市場高質量發展的指導意見》，進一步強化司法與行政協同，加強投資者權益保護，助
推資本市場高質量的發展。
　
　　陳華平表示，中證監建立了重大政策法規制定修改的中小投資者保護審查機制，明確在規則
制定修改中充分聽取廣大投資者，特別是中小投資者的意見，提升制度規則的透明度和公平性，
並擬建立資本市場基層立法聯系點，常態化開展聽取投資者意見建議。
　
＊加快構建財務造假綜合懲防體系＊
　
　　陳華平表示，依法從嚴打擊證券期貨違法活動，為投資者營造安全的投資環境。中證監始終
堅持監管「長牙帶刺」、有稜有角，不斷提升監管執法的規範化水平和打擊懲戒違法行為的精準
性。按照國務院有關做好資本市場財務造假綜合懲防工作的要求，加快構建財務造假綜合懲防體
系，從嚴打擊虛構業務、濫用會計政策等惡性造假行為。
　
　　堅持追「首惡」，加大對造假公司大股東、實控人等直接責任人員的查處力度。從嚴從快懲
治違規減持，特別是繞道減持、變相減持等擾亂資本市場秩序的行為。集中力量打擊內幕交易、
操縱市場等嚴重侵害中小投資者利益的違法行為，重拳整治非法薦股、非法代理維權等違法活動
，維護健康的市場生態。同時要發揮典型案例的示範作用，以案釋法，實現「辦理一案、震懾一
方、治理一域」。

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