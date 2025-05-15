《神州頭條》財經報章頭版摘要：降準今起實施，提供流動性１萬億

《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見哥倫比亞總統佩特羅

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５月１４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的

哥倫比亞總統佩特羅。習近平指出，哥倫比亞是拉美重要國家，中方一向從戰略高度和長遠角度

看待發展兩國關系。雙方要鞏固政治互信，加強戰略溝通，把牢雙邊關系發展方向。要以哥倫比

亞正式加入高質量共建「一帶一路」大家庭為契機，推動兩國合作提質升級。中方願進口更多哥

倫比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設。



七部門：加快構建科技金融體制

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科技部５月１４日消息，為構建與科技型企業全生命周期融資需求相適應的多元化、接力式金融

服務體系，科技部、人行、金監總局、中證監、發改委、財政部、國務院國資委七部門聯合發布

《加快構建科技金融體制，有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》。



４月金融總量指標增長穩健

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人行５月１４日發布數據顯示，４月末，社會融資規模存量同比增長８﹒７％，廣義貨幣供應量

（Ｍ２）同比增長８﹒０％，增速均較上月明顯加快；４月末，人民幣各項貸款餘額同比增長

７﹒２％，還原地方債務置換影響後超過８﹒０％。專家表示，４月的金融總量數據增長既「穩

」又「實」，體現了適度寬鬆的貨幣政策取向。從前４個月金融總量數據看，社會融資規模、

Ｍ２、人民幣貸款增速持續高於名義ＧＤＰ增速，金融支持實體經濟力度保持穩固。





《上海證券報》



習近平會見哥倫比亞總統佩特羅

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５月１４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的

哥倫比亞總統佩特羅。



七部門協同發力，１５項舉措加快構建科技金融體制

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近日，科技部、人行、金監總局、中證監、發改委、財政部、國務院國資委等七部門聯合發布《

加快構建科技金融體制，有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》，從發揮創業投資支持

科技創新生力軍作用、發揮貨幣信貸支持科技創新的重要作用、發揮資本市場支持科技創新的關

鍵樞紐作用等七個方面提出１５項具體舉措。



降準今起實施，將向市場提供長期流動性約１萬億元

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今日起，中國降準０﹒５個百分點，將向市場提供長期流動性約１萬億元。自５月７日一攬子金

融政策宣布推出以來，市場已經見證：降準降息實施；債券市場「科技板」橫空出世，科技創新

債券發行；５０００億元服務消費與養老再貸款創設……增量金融政策火線落地，為進一步穩市

場穩預期、支持經濟回升向好、應對內外部不確定性，營造了良好的金融環境。





《證券時報》



習近平會見哥倫比亞總統佩特羅

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５月１４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的

哥倫比亞總統佩特羅。



習近平會見智利總統博里奇

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５月１４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的

智利總統博里奇。習近平指出，今年是中智建交５５周年。中國和智利要不斷豐富兩國全面戰略

伙伴關系的時代內涵，打造中拉共同發展樣板、南南合作典范，共同促進人類和平和進步事業。



資本市場「新」實力，潮湧廣東！

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本報今起推出「從資本市場看地方高質量發展」大型融媒報道欄目，對話監管部門、探訪上市公

司，呈現各地如何以資本活水澆灌產業沃土，激發高質量發展的澎湃動能。作為經濟第一大省，

廣東已經連續３６年ＧＤＰ居全國首位。在這一龐大經濟體的支撐下，廣東在資本市場的「硬」

實力向來有目共睹：在ＩＰＯ融資、並購交易、上市公司數量、私募基金管理人數量等資本市場

核心指標上，廣東近十年來始終領跑全國。（ｅｗ）

