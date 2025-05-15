《鍾之日記》騰訊績後微跌，港股反覆收挫

《鍾之日記》５月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易戰暫緩，市場乏方向，美股昨晚個別發展，港股今日好淡爭持。恒指輕微高開３點

後，走勢反覆，午後Ａ股跌幅擴大，拖累港股氣氛，恒生指數全日收報２３４５３，跌１８７點

或０﹒８％，成交縮至２００２億元。



＊滬指收跌０﹒６８％，失三千四＊



滬綜指昨日收復３４００點後面臨獲利回吐壓力，今日三千四得而復失，終止三連升，全日

跌０﹒６８％，收報３３８０﹒８２點，深成指跌１﹒６２％，創業板指軟１﹒９１％。滬深兩

市全天交易額１﹒１５萬億元人民幣，較上個交易日少１２％。４月金融數據偏弱，印證了人行

上周落實降準降息的必要性。今年首次降準於今日落地，向金融市場注入約１萬億元人民幣流動

性。



中美貿易戰暫時休戰，讓國際大行上調對中國股指預測。高盛報告稱，將ＭＳＣＩ中國指數

和滬深３００指數的１２個月目標分別上調至８４點和４６００點（分別有１１％和１７％的潛

在上漲空間），維持對中國股票的超配評級，並建議聚焦多條主線以捕捉主題性超額收益。



今日軟件服務領跌行業板塊，收挫３﹒３％，金融股、半導體等跌幅亦靠前。食品飲料板塊

午後活躍；紡織服飾則衝高回落，個別股份表現強勢，迎豐股份（滬：６０５０５５）五連漲停

。業界指美國作為中國最大的紡織品服裝出口國之一，中美關稅戰的緩和，對價格敏感的中低端

紡織品訂單可能加速回流，預計未來９０天對美訂單量明顯增加。



＊ＡＩ助營收增長，騰訊小幅回吐＊



騰訊（００７００）公布２０２５年第一季業績，營收達１８００億元（人民幣．下同），

同比增長１３％，創下自２０２１年以來的最快增速。這一增長主要受益遊戲業務強勁，《王者

榮耀》《和平精英》等長青遊戲以及新遊《三角洲行動》的貢獻，本土市場遊戲收入達４２９億

元，同比增長２４％；得益於「ＡＩ ｉｎ Ａｌｌ」戰略深度融入遊戲、廣告、金融科技與企

業服務等核心業務，廣告業務營收３１９億元，同比增長２０％，金融科技及企業服務收入

５４９億元，同比增長５％，其中ＡＩ技術驅動的企業服務增長尤為顯著。



業務「ＡＩ ｉｎ Ａｌｌ」，要如何應對美國芯片的管制？騰訊總裁劉熾平稱：「ＧＰＵ

出口管制形勢變化很快，騰訊一方面必須以完全合規的方式應對，另一方面要努力找到合適的解

決方案確保ＡＩ戰略不受影響。騰訊此前儲備的芯片性能強勁，且被部署在了能產生收益的業務

上。大模型訓練的確需要更高端的芯片，但好在過去幾個月，我們開始摒棄美國科技公司要求不

斷擴大訓練集群的「規模定律」（ｓｃａｌｉｎｇ ｌａｗ），發現較小的集群也能取得很好的

訓練效果。審視現有的高端芯片儲備，我們有足夠的芯片繼續進行數代模型的訓練。」



騰訊首季經調整純利６１３﹒２９億元，按年升２２％，勝預期。績後獲多間大行齊升目標

價，其中花旗最進取，升騰訊目標價至６９５港元。



騰訊今早高開，觸及一個月最高價５３２港元後回吐，收市跌０﹒２％，報５２０港元。



＊吉利首季多賺２﹒６倍，股價彈２﹒３％＊



吉利汽車（００１７５）公布首季業績，截至３月底止季度純利５６﹒７２億元（人民幣．

下同），按年飆升２﹒６４倍。期內收益７２４﹒９５億元，按年升２４﹒５１％；毛利

１１４﹒３７億元，升２５﹒７２％；銷量按年增４８％至７０﹒３８萬輛，創歷史新高。吉利

今天股價收升２﹒３％，報１９﹒５８港元。



集團表示，首季銷量創歷史新高，新能源業務強勁增長，其中銀河品牌銷量按年增長

２﹒１４倍，新能源盈利能力全面改善，規模效應突顯，帶來盈利能力的大幅提升。



期內，附屬極氪總交付量約１１﹒４萬輛，按年升２１﹒１％；收入２１９﹒６億元，升

１％；毛利率１８﹒８％，升１﹒８個百分點；淨利潤５﹒１億元，去年同期則錄淨虧損５﹒４

億元。極氪日前宣布，豪華大五座ＳＵＶ－極氪７Ｘ正式出海。此次，極氪７Ｘ將在荷蘭、挪威

和瑞典三個國家率先上市。



此外，電動車龍頭比亞迪（０１２１１）今日盤中曾創新高，收市漲１﹒４％。據悉，比亞

迪將於本周六（１７日）在深圳總部發布電動兩輪、三輪車電池全系產品，亦將推出小容量「刀

片電池」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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