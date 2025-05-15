  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

15/05/2025 09:56

《Ａ股焦點》廣汽Ａ微跌，計劃赴巴西設廠，並在當地設立研發中心

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）將在巴西進行
本地化生產，並於當地設立研發中心。５月１３日，廣汽集團公布上述消息。
　
　　廣汽集團Ａ股今早低開低走，現微跌０﹒３７％，報８﹒０６元人民幣。
　　
　　廣汽集團旗下自主品牌的國際業務主要由廣汽國際統一運營。５月１２日，巴西總統盧拉訪
華期間，與廣汽國際總經理衛海崗會面交流。這是最近一年時間內，巴西政府高層與廣汽集團管
理層再次接觸。
　
　　據《財新》引述廣汽集團人士報道稱，此次與盧拉會談時，廣汽提出的最新投資計劃為１３
億美元。這些投資瞄準全產業鏈布局，將覆蓋ＫＤ（散件組裝）工廠、研發中心、車型導入、能
源和燃料以及其他上下游領域。
　
　　該人士還透露，廣汽集團即將在巴西發布五款汽車，這些產品都已通過當地認證，做好了上
市準備。「先ＣＢＵ（整車出口），再ＫＤ，按照這個節奏推進。」他稱，考慮到巴西各方面政
策調整，公司需要在當地有長遠布局。
　
　　《財新》的報道指出，廣汽集團可能會接手一條其他汽車品牌的現有產線，並投入資金進行
升級改造。相關方案仍在談判過程中，尚未最終敲定。（ｊｑ）

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

DeepSeek論中美關稅談

15/05/2025 08:10

關稅戰

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

14/05/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處