《Ａ股焦點》廣汽Ａ微跌，計劃赴巴西設廠，並在當地設立研發中心

《經濟通通訊社１５日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）將在巴西進行

本地化生產，並於當地設立研發中心。５月１３日，廣汽集團公布上述消息。



廣汽集團Ａ股今早低開低走，現微跌０﹒３７％，報８﹒０６元人民幣。



廣汽集團旗下自主品牌的國際業務主要由廣汽國際統一運營。５月１２日，巴西總統盧拉訪

華期間，與廣汽國際總經理衛海崗會面交流。這是最近一年時間內，巴西政府高層與廣汽集團管

理層再次接觸。



據《財新》引述廣汽集團人士報道稱，此次與盧拉會談時，廣汽提出的最新投資計劃為１３

億美元。這些投資瞄準全產業鏈布局，將覆蓋ＫＤ（散件組裝）工廠、研發中心、車型導入、能

源和燃料以及其他上下游領域。



該人士還透露，廣汽集團即將在巴西發布五款汽車，這些產品都已通過當地認證，做好了上

市準備。「先ＣＢＵ（整車出口），再ＫＤ，按照這個節奏推進。」他稱，考慮到巴西各方面政

策調整，公司需要在當地有長遠布局。



《財新》的報道指出，廣汽集團可能會接手一條其他汽車品牌的現有產線，並投入資金進行

升級改造。相關方案仍在談判過程中，尚未最終敲定。（ｊｑ）

