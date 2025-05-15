《Ａ股焦點》萬科Ａ跌０﹒６％，再獲深鐵集團借款，惠譽下調評級

《經濟通通訊社１５日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）昨晚（１４日）公

告，第一大股東深圳市地鐵集團有限公司（以下簡稱深鐵集團）擬向公司提供借款，借款金額不

超過１５﹒５２億元人民幣。這是３個月以來深鐵集團第四次向萬科「輸血」，此前深鐵集團累

計向公司提供借款１０３億人民幣。



＊銷售額和現金流未達預期，惠譽下調萬科評級＊



評級機構惠譽下調萬科的評級，將萬科長期外幣和本幣發行人違約評級（ＩＤＲ）由「Ｂ－

」下調至「ＣＣＣ＋」；將萬科旗下萬科地產（香港）的長期發行人違約評級由「ＣＣＣ＋」下

調至「ＣＣＣ」，將其優先無擔保評級和未償還優先票據評級由「ＣＣＣ＋」下調至「ＣＣＣ」

。



惠譽表示，下調評級是由於萬科首季業績疲軟，銷售額和現金流未達預期，導致其流動性緩

衝減少。由於大量債務將於今年到期，銷售下滑將直接影響公司的現金生成和償債能力。



該行指出，考慮到萬科現金流的不確定性，深圳市地鐵集團持續和及時的流動性支持，對於

解決萬科的近期融資需求和支持其評級可能是至關重要。



萬科Ａ現跌０﹒５８％，報６﹒８５元人民幣。（ｊｑ）

