【關稅戰】商務部暫停４５家美企出口管制及不可靠實體清單９０天

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》落實中美經貿高層會談共識，中國商務部

自２０２５年５月１４日起對４５家美企暫停非關稅反制措施，為期９０日，包括１７家美國實

體列入不可靠實體清單、２８家美國實體列入出口管制管控名單。



不可靠實體清單工作機制於２０２５年４月４日和９日，將１７家美國實體列入不可靠實體

清單。商務部公布，暫停４月４日公告相關措施９０天，暫停４月９日公告相關措施。根據《不

可靠實體清單規定》相關規定，國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制

將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。



有關企業原本被禁止從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資；其中在上月

４日列入清單的１１間企業將獲暫停措施９０日，上月９日公告的６間涉及對台軍售的美國企業

，則未有提及暫停期限。



＊２８家美國實體重獲出口兩用物項許可＊



商務部於２０２５年４月４日和９日分別發布了第２１號和２２號公告，共將２８家美國實

體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。商務部新聞發言人表示，自２０２５年５月

１４日起，在９０天內暫停上述相關措施。出口經營者如需向上述２８家實體出口兩用物項，應

當根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依

規進行審查，符合規定的將准予許可。

