【關稅戰】Ｓｈｅｉｎ下調零售價格，吸引美國消費者回歸

《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》報道，在美國特朗普政府暫時降低對華關稅後，快

時尚品牌Ｓｈｅｉｎ本周下調了美國零售價格，以挽回因近期關稅戰漲價而被嚇跑的消費者。



《彭博》持續追蹤Ｓｈｅｉｎ網站上９８種商品的平均售價周三（１４日）為５﹒５６美元

，較５月７日峰值６﹒３８美元下降約１３％。Ｓｈｅｉｎ昨向美國消費者發出降價提醒，並承

諾購物者在結帳時不會被要求支付任何關稅引起的費用或負擔額外成本。



跨境電商經歷了數周的混亂，此後中美達成「休戰」協議，美國把對中國商品加徵的關稅從

１４５％降至３０％；來自中國的小額包裹關稅也從１２０％降至５４％，這對Ｓｈｅｉｎ和拼

多多旗Ｔｅｍｕ等依賴中國直運以保持低價的電商平台來說，無疑是一大利好。



自４月２５日Ｓｈｅｉｎ漲價以來，其美國銷售額就在下降。數據顯示，截至５月４日的七

天Ｓｈｅｉｎ銷售額同比下降２３％。同期Ｔｅｍｕ銷售額下降約１０％。這兩個平台的訪問量

也同樣呈現下降趨勢。據Ｓｉｍｉｌａｒｗｅｂ數據，漲價後至５月９日的１５天，日均用戶訪

問量比漲價前的１５天下降了２０％以上。（ｒｙ）

