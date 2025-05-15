《神州金融》李雲澤調研福建廣西，談兩岸金融融合發展、拓外貿等

《經濟通通訊社１５日專訊》國家金監總局今日發文稱，金監總局黨委書記、局長李雲澤５

月１２日至１４日帶隊赴福建、廣西調研，圍繞金融支持兩岸融合發展、強化外貿企業金融服務

、加強央地協同、支持地方高質量發展等，面對面聽取相關企業、金融機構和地方黨委政府意見

建議，研究工作思路和舉措。



＊著力打通對台金融服務難點堵點＊



文章指，李雲澤在福州主持召開銀行業保險業支持兩岸融合發展座談會，強調深化兩岸融合

發展是黨中央部署的重大戰略任務。銀行保險機構要強化責任擔當，增強服務意識，以金融融合

促進經貿融合，有力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區走深走實。

著力打通對台金融服務難點堵點，積極開發專屬產品，改進優化服務體驗，為兩岸融合發展營造

良好金融環境。



＊加強外貿企業出口轉內銷金融服務＊



此外，李雲澤在晉江主持召開金融支持穩外貿工作座談會，強調銀行保險機構要堅決落實穩

外貿各項政策，多措並舉、優化服務，助力外貿企業穩定經營、開拓市場。用好支持小微企業融

資協調工作機制，加大外貿企業對接支持力度。強化出口信用保險保障，推動內貿險擴面提額。

加強外貿企業出口轉內銷的金融服務，更好促進內外貿一體化。



李雲澤又前往福建、廣西、廈門監管局，欽州監管分局以及晉江、上思監管支局，慰問幹部

職工，了解基層黨建和監管工作開展情況。李雲澤強調，要主動融入地方發展大局，不斷健全央

地監管協同機制。深入推進中小金融機構改革化險，牢牢守住風險底線。著力加強支局建設，更

好發揮在金融消保、風險監測以及防非打非等方面的前哨探頭作用，真正把「四級垂管」優勢轉

化為金融監管效能。（ｓｌ）

