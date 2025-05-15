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AH股新聞

15/05/2025 17:41

《中國房產》中辦國辦：鼓勵金融機構參與城市更新，強化信貸支持

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於持續推進城市更新
行動的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》指出，主要目標是：到２０３０年，城市更新行
動實施取得重要進展，城市更新體制機制不斷完善，城市開發建設方式轉型初見成效，安全發展
基礎更加牢固，服務效能不斷提高，人居環境明顯改善，經濟業態更加豐富，文化遺產有效保護
，風貌特色更加彰顯，城市成為人民群眾高品質生活的空間。
　
＊通過超長期特別國債支持符合條件項目＊
　
　　其中，《意見》提出，要健全多元化投融資方式。加大中央預算內投資等支持力度，通過超
長期特別國債對符合條件的項目給予支持。中央財政要支持實施城市更新行動。地方政府要加大
財政投入，推進相關資金整合和統籌使用，在債務風險可控前提下，通過發行地方政府專項債券
對符合條件的城市更新項目予以支持，嚴禁違法違規舉債融資。落實城市更新相關稅費減免政策
。鼓勵各類金融機構在依法合規、風險可控、商業可持續的前提下積極參與城市更新，強化信貸
支持。完善市場化投融資模式，吸引社會資本參與城市更新，推動符合條件的項目發行基礎設施
領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）、資產證券化產品、公司信用類債券等。
　
＊完善城鎮老舊小區充電、通信等配套基礎設施＊
　
　　《意見》還指出，要推進城鎮老舊小區整治改造。更新改造小區燃氣等老化管線管道，整治
樓棟內人行走道、排風煙道、通風井道等，全力消除安全隱患，支持有條件的樓棟加裝電梯。整
治小區及周邊環境，完善小區停車、充電、消防、通信等配套基礎設施，增設助餐、家政等公共
服務設施。加強老舊小區改造質量安全監管，壓實各參建單位責任。結合改造同步完善小區長效
管理機制，注重引導居民參與和監督，共同維護改造成果。統籌實施老舊小區、危險住房改造，
在挖掘文化遺產價值、保護傳統風貌的基礎上制定綜合性保護、修繕、改造方案，持續提升老舊
小區居住環境、設施條件、服務功能和文化價值。（ｊｑ）

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