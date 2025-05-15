《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１６％，４月新增貸款創九個月低

《經濟通通訊社１５日專訊》中美關稅戰在４月打得如火如荼，內地信貸需求亦受打擊。４

月人民幣貸款增加２８００億元（人民幣．下同），同比銳減６１％，大幅低於市場預期的

７０００億元，並創２０２４年７月以來新低。此外，４月社會融資規模增量１﹒１６萬億元，

也低於預期的１﹒２１８萬億元。



內地存款準備金率下降０﹒５個百分點，今起生效，向市場提供長期流動性約１萬億元，滬

深股市仍然低氣壓，滬綜指低開０﹒１６％，報３３９８﹒４３點，深成指低開０﹒２８％，創

業板指低開０﹒３４％。



本周中美雙方宣布「休戰」，暫時取消了高達三位數的加徵關稅。中國亦陸續取消非關稅反

制措施，商務部最新暫停針對２８家美國實體的稀土和其他兩用產品和技術的出口管制，還暫停

了針對１７家美國實體的不可靠實體清單措施。



中美雙方有意願進一步為局勢降溫，美國財長貝森特談及芬太尼表示，他和貿易代表格裏爾

「就阻止這種危險局面的下一步措施與中方進行了實質性接觸。」他談到最近中美貿易衝突降級

時指出，「美國與中國的里程碑式協議是邁向公平、全面貿易協定重要的第一步。」



值得留意，降準今起生效，人行今日進行６４５億元７天期逆回購，而今日到期的１２５０

億元ＭＬＦ（中期借貸便利）暫沒續做，全口徑計，今日淨回籠２１９１億元。（ｒｙ）

