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AH股新聞

15/05/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒４２％，消費板塊逆市上行

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地４月信貸增速不及預期，中美關稅戰衝擊顯現。今日早盤
滬深股市震盪調整，滬綜指上午收跌０﹒４２％，報３３８９﹒７５點，深成指軟１﹒１２％，
創業板半日跌１﹒３５％。兩市半天成交７４０４億元（人民幣．下同），較上個交易日減少
２３５億元或３﹒３％。
　
　　盤面上看，華為算力、軟件服務及及多元金融股跌幅居前。個股跌多漲少，滬深兩市近
３５００隻個股下調。至於黃金股也隨國際金價走挫，目前，現貨金下跌近１％至每盎司
３１４８﹒８３美元，失守３２００美元關鍵位。紫金礦業（滬：６０１８９９）上午收跌
２﹒６３％，四川黃金（深：００１３３７）跌２﹒４％。
　
　　消費板塊則逆市上行，日用化工彈４﹒４％，食品股也見升幅，西王食品
（深：０００６３９）升停封板，品渥食品（深：３００８９２）揚７％，西麥食品
（深：００２９５６）收升６﹒８６％。
　
　　另外，航運港口延續強勢，南京港（深：００２０４０）、寧波海運（滬：６００７９８）
、中遠海發（滬：６０１８６６）紛紛漲停。集裝箱追蹤軟件供應商Ｖｉｚｉｏｎ表示，在中美
兩國關稅戰停火之後，美國方面預訂從中國輸美的集裝箱運輸訂量激增了近３００％。《深圳特
區報》報道，關稅調整後，客戶利用窗口期出貨，寶安「國際物流村」美國專線出貨量攀升。
（ｒｙ）

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