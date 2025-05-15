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AH股新聞

15/05/2025 15:07

《Ａ股行情》降準落地，滬指收跌０﹒６８％止三連升，再失三千四

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滬綜指昨日收復３４００點後面臨獲利回吐壓力，今日三千四
得而復失，終止三連升，全日收跌０﹒６８％，報３３８０﹒８２點，深成指收跌１﹒６２％，
創業板指軟１﹒９１％。滬深兩市全天交易額１﹒１５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日
回落１６４４億元或１２％。４月金融數據偏弱，印證了人行上周落實降準降息的必要性。今年
首次降準於今日落地，向金融市場注入約１萬億元流動性。
　
　　中美貿易戰暫時休戰，讓國際大行上調對中國股指預測。高盛報告稱，將ＭＳＣＩ中國指數
和滬深３００指數的１２個月目標分別上調至８４點和４６００點（分別有１１％和１７％的潛
在上漲空間），維持對中國股票的超配評級，並建議聚焦多條主線以捕捉主題性超額收益。
　
　　高盛認為，互聯網與服務行業將受益於消費復甦與數字化轉型加速。同時，在政策寬鬆周期
下，優質區域銀行與頭部房企估值修復可期。在政策刺激受益領域，基建產業鏈包括建材、工程
機械以及新能源汽車等有望鞏固發展勢頭。
　
　　今日軟件服務領跌行業板塊，收挫３﹒３％，金融股、半導體等跌幅亦靠前。食品飲料板塊
午後活躍，西王食品（深：０００６３９）漲停。紡織服飾衝高回落，個別股份表現強勢，迎豐
股份（滬：６０５０５５）五連漲停。業界指美國作為中國最大的紡織品服裝出口國之一，中美
關稅戰的緩和，對價格敏感的中低端紡織品訂單可能加速回流，預計未來９０天對美訂單量明顯
增加。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９０７﹒２０　　－０﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８０﹒８２　　－０﹒６８　　　　４６１２﹒９２　　
　　深證成指　　１０１８６﹒４５　－１﹒６２　　　　６９１１﹒１３　　
　　創業板指　　２０４３﹒２５　　－１﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０００﹒９７　　－１﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５８﹒７１　　－１﹒１６　　　　　１﹒１０　　　　
　　深證Ｂ指　　１１８９﹒１７　　－０﹒７５　　　　　０﹒５０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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