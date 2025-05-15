《Ａ股行情》降準落地，滬指收跌０﹒６８％止三連升，再失三千四

《經濟通通訊社１５日專訊》滬綜指昨日收復３４００點後面臨獲利回吐壓力，今日三千四

得而復失，終止三連升，全日收跌０﹒６８％，報３３８０﹒８２點，深成指收跌１﹒６２％，

創業板指軟１﹒９１％。滬深兩市全天交易額１﹒１５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

回落１６４４億元或１２％。４月金融數據偏弱，印證了人行上周落實降準降息的必要性。今年

首次降準於今日落地，向金融市場注入約１萬億元流動性。



中美貿易戰暫時休戰，讓國際大行上調對中國股指預測。高盛報告稱，將ＭＳＣＩ中國指數

和滬深３００指數的１２個月目標分別上調至８４點和４６００點（分別有１１％和１７％的潛

在上漲空間），維持對中國股票的超配評級，並建議聚焦多條主線以捕捉主題性超額收益。



高盛認為，互聯網與服務行業將受益於消費復甦與數字化轉型加速。同時，在政策寬鬆周期

下，優質區域銀行與頭部房企估值修復可期。在政策刺激受益領域，基建產業鏈包括建材、工程

機械以及新能源汽車等有望鞏固發展勢頭。



今日軟件服務領跌行業板塊，收挫３﹒３％，金融股、半導體等跌幅亦靠前。食品飲料板塊

午後活躍，西王食品（深：０００６３９）漲停。紡織服飾衝高回落，個別股份表現強勢，迎豐

股份（滬：６０５０５５）五連漲停。業界指美國作為中國最大的紡織品服裝出口國之一，中美

關稅戰的緩和，對價格敏感的中低端紡織品訂單可能加速回流，預計未來９０天對美訂單量明顯

增加。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ３９０７﹒２０ －０﹒９１

上證指數 ３３８０﹒８２ －０﹒６８ ４６１２﹒９２

深證成指 １０１８６﹒４５ －１﹒６２ ６９１１﹒１３

創業板指 ２０４３﹒２５ －１﹒９１

科創５０ １０００﹒９７ －１﹒２６

Ｂ股指數 ２５８﹒７１ －１﹒１６ １﹒１０

深證Ｂ指 １１８９﹒１７ －０﹒７５ ０﹒５０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

