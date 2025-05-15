【數據解讀】４月消費貸降溫拖累新增貸數據，政府債加快拉動社融

《經濟通通訊社１５日專訊》人行公布數據顯示，４月人民幣貸款增加２８００億元（人民

幣．下同），低於市場預期的７０００億元，並創２０２４年７月以來新低；社會融資規模增量

１﹒１６萬億元，略低於預期的１﹒２１８萬億元，亦較３月的５﹒８９萬億元大降。此外，４

月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長８％，增速高於３月末的７％，亦高於預期的７﹒３％；

狹義貨幣供應量（Ｍ１）同比增長１﹒５％，略低於３月末的１﹒６％。



《財新》分析，４月金融數據不及市場預期，新增信貸逼近市場預測區間的下限，消費貸「

降溫」引起短期貸款波動；政府債券發行節奏明顯快於往年，是新增社融最主要的拉動因素。



＊住戶貸款中短期貸款同比多減５０１億＊



４月人民幣貸款新增２８００億元，較上年同期少增約４５００億元。從信貸結構看，４月

住戶貸款減少５２１６億元，同比多減５０億元。其中，短期貸款減少４０１９億元，同比多減

５０１億元；中長期貸款減少１２３１億元，同比少減４３５億元。



東吳證券首席經濟學家蘆哲指出，消費貸「降溫」或引起居民短期貸款的較大波動，銀行體

系在３月掀起的消費貸「以價換量」正在政策引導下向「量價均衡」過渡。



＊政府債發行加快拉高社融增速約０﹒３個百分點＊



４月社融增量１﹒１６萬億元，比上年同期多增約１﹒２３萬億元。《財新》指，政府債券

發行加快是最主要的拉動因素，４月上拉社融增速大約０﹒３個百分點。



值得注意的是，２０２４年４月由於政策性和市場化融資需求雙重收縮，疊加監管治理資金

沉澱空轉的影響，新增社融為少見的負值，錄得－６５８億元。



業內專家分析，發行節奏上，年初以來國債、地方專項債發行進度明顯快於往年，用於化債

的２萬億元特殊再融資專項債發行約７０％。近期財政部還啟動了支持「兩新」「兩重」的

１﹒３萬億元特別國債，預計後續特別國債的發行進度仍會保持較快速度，促進拉動需求，提振

社會信心，對社融形成有力支撐。（ｓｌ）

