  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

15/05/2025 09:37

【數據解讀】４月消費貸降溫拖累新增貸數據，政府債加快拉動社融

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人行公布數據顯示，４月人民幣貸款增加２８００億元（人民
幣．下同），低於市場預期的７０００億元，並創２０２４年７月以來新低；社會融資規模增量
１﹒１６萬億元，略低於預期的１﹒２１８萬億元，亦較３月的５﹒８９萬億元大降。此外，４
月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長８％，增速高於３月末的７％，亦高於預期的７﹒３％；
狹義貨幣供應量（Ｍ１）同比增長１﹒５％，略低於３月末的１﹒６％。
　
　　《財新》分析，４月金融數據不及市場預期，新增信貸逼近市場預測區間的下限，消費貸「
降溫」引起短期貸款波動；政府債券發行節奏明顯快於往年，是新增社融最主要的拉動因素。
　
＊住戶貸款中短期貸款同比多減５０１億＊
　
　　４月人民幣貸款新增２８００億元，較上年同期少增約４５００億元。從信貸結構看，４月
住戶貸款減少５２１６億元，同比多減５０億元。其中，短期貸款減少４０１９億元，同比多減
５０１億元；中長期貸款減少１２３１億元，同比少減４３５億元。
　
　　東吳證券首席經濟學家蘆哲指出，消費貸「降溫」或引起居民短期貸款的較大波動，銀行體
系在３月掀起的消費貸「以價換量」正在政策引導下向「量價均衡」過渡。
　
＊政府債發行加快拉高社融增速約０﹒３個百分點＊
　
　　４月社融增量１﹒１６萬億元，比上年同期多增約１﹒２３萬億元。《財新》指，政府債券
發行加快是最主要的拉動因素，４月上拉社融增速大約０﹒３個百分點。
　
　　值得注意的是，２０２４年４月由於政策性和市場化融資需求雙重收縮，疊加監管治理資金
沉澱空轉的影響，新增社融為少見的負值，錄得－６５８億元。
　
　　業內專家分析，發行節奏上，年初以來國債、地方專項債發行進度明顯快於往年，用於化債
的２萬億元特殊再融資專項債發行約７０％。近期財政部還啟動了支持「兩新」「兩重」的
１﹒３萬億元特別國債，預計後續特別國債的發行進度仍會保持較快速度，促進拉動需求，提振
社會信心，對社融形成有力支撐。（ｓｌ）

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

DeepSeek論中美關稅談

15/05/2025 08:10

關稅戰

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

14/05/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處