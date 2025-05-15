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AH股新聞

15/05/2025 10:05

《中國要聞》娃哈哈客服回應今麥郎代工純淨水：質量符合公司標準

　　《經濟通通訊社１５日專訊》近日有內地網民發現，部分娃哈哈純淨水由今麥郎生產。事件
引起熱議，有網民質疑，同一工廠生產的純淨水，娃哈哈售每瓶約２元人民幣，今麥郎自有品牌
每瓶僅售１元人民幣，「那以後還不如直接賣今麥郎水」。也有網民認為，「只要符合相關標準
就行，代工還是挺常見的」。
　
　　有內媒就此情況聯繫當事雙方。娃哈哈集團客服回應稱，只要是在正規渠道購買的娃哈哈產
品，都符合娃哈哈產品質量規範，可放心飲用。今麥郎飲品客服也表示，該公司代工的娃哈哈飲
品，都是按照娃哈哈的產品標準生產。
　
　　杭州娃哈哈集團有限公司由宗慶后於１９８７年創辦，總部位於浙江杭州，為食品飲料生產
企業，經營範圍包括娃哈哈系列產品的生產、銷售，　產品涵蓋包裝飲用水、蛋白飲料、碳酸飲
料、茶飲料、果蔬汁飲料、咖啡飲料、植物飲料、特殊用途飲料、罐頭食品、乳製品、醫藥保健
食品等。
　
　　今麥郎飲品股份有限公司成立於２００６年２月１９日，由今麥郎投資有限公司與統一企業
（中國）投資有限公司共同出資設立，註冊資本９﹒９２億元人民幣，主要從事飲料產品研發、
生產和銷售。（ｓｌ）

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