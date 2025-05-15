星巴克據報啟動調整中國業務程序，與私募及科技公司接觸

《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，星巴克已就調整中國業務與私募

股權公司、科技公司和其他公司進行了接觸，該公司考慮的選項包括股權出售。



知情人士稱，星巴克本周通過一位財務顧問向幾位潛在投資者發出信函，徵求他們對中國業

務及如何推動成長方面的意見；潛在交易對這些資產的估值可能在數十億美元，潛在競購者預計

將在未來幾周內提交初步反饋。不過，星巴克也可能會決定不進行交易。



《彭博》此前曾報道指，星巴克正在評估其中國業務。該公司已對中國市場的宏觀經濟和競

爭壓力發出警告。



瑞幸咖啡和庫迪咖啡是主要的本土咖啡連鎖企業。截至３月底，星巴克在中國有超過

７７５０家門店；截至３月的季度，中國市場淨收入約為７﹒４億美元。瑞幸咖啡同期淨收入為

１２億美元。



報道引述星巴克一位代表回應稱，除了已經公開分享的信息外，該公司不發表任何評論，又

指執行長Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ在４月末的財報電話會議上表示，有證據表明在產品供應和

價格方面作出調整後，中國業務取得進展。



Ｎｉｃｃｏｌ當時表示，「我們仍然致力於長期發展中國業務」，又指「我們認為未來幾年

中國市場業務潛力巨大，我們對如何實現這一成長持開放態度」。而Ｎｉｃｃｏｌ還曾在１０月

表示，星巴克正在探索合作夥伴關係以提供長期幫助。（ｓｌ）

