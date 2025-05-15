《中國要聞》國藥集團：從未授權廣州國健資管等開展任何投資合作

《經濟通通訊社１５日專訊》中國醫藥集團有限公司（下稱「國藥集團」）今日發布《關於

「國藥天域智谷」項目的聲明》，指近日發現廣州國健資本管理有限公司冒用國藥集團名義進行

「國藥天域智谷」項目推廣，並同地方政府開展合作交流。



聲明指出，經查，廣州國健資本管理有限公司為國藥藥材股份有限公司（下稱「藥材股份」

）子公司。藥材股份及其所屬企業多次出現法律糾紛案件，發生拖欠施工單位甚至農村集體企業

款項事件。此前國藥集團、國藥中藥已多次發布與藥材股份及其所屬企業行為無關的澄清聲明。



聲明重申，國藥集團從未授權廣州國健資本管理有限公司或藥材股份及其所屬企業以「中國

醫藥集團有限公司」、「中國醫藥集團」、「國藥集團」、「國藥集團成員企業」等名義開展任

何形式的項目投資或合作宣傳。對冒用國藥集團名義、損害國藥集團聲譽的行為，國藥集團保留

追究其法律責任的權利，同時也提醒有關單位和個人提高警惕，注意風險防範，謹防上當受騙。



國藥集團曾在今年２月發布聲明指出，自２０１６年１１月起，國藥集團下屬國藥中藥在藥

材股份的持股比例為２５％，國藥集團、國藥中藥對藥材股份，既非控股股東、也非實際控制人

。對於藥材股份涉嫌侵害國藥集團商標權和不正當競爭行為，以及虛構股東大會會議，偽造股東

大會決議、偽造國藥中藥董事簽字、偽造變造公司章程等違法行為，國藥集團、國藥中藥已依法

提起訴訟並獲法院支持；對藥材股份偽造印章等涉嫌犯罪行為，已向公安機關依法報案。

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