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AH股新聞

15/05/2025 13:40

【ＦＯＣＵＳ】Ａｌｌ　ｉｎ　ＡＩ，「不要騰，只要信」重臨？

　　【ＦＯＣＵＳ】「不要騰，只要信」，當Ａｌｌ　ｉｎ　ＡＩ的騰訊（００７００）揭盅一
季報，曾經流行的市場耳語似乎又再重臨。儘管資本開支按年飆升９１％，但經調整純利、毛利
率同大幅攀升，印證其「ＡＩ投入將產生長期、可觀的增量回報」所言非虛。隨著旗下全業務線
「加速ＡＩ化迭代」，騰訊的代理式ＡＩ（ＡＩ　Ａｇｅｎｔ）超級入口宏圖，充滿無限想像空
間。
　
＊ＡＩ投入產生實質性貢獻＊
　
　　當「元寶」成為有問必答的微信好友，數字人「吉莉」提供《和平精英》攻略參數，混元大
模型每秒生成數十條個性化廣告文案，視頻號╱小程序╱朋友圈精準推送廣告……騰訊重金投入
的ＡＩ可謂功不可沒，首季２７５億元資本開支中，２３０億元用於ＡＩ相關業務發展。
　
　　按首季收入１８００億元計，資本開支佔比１５％，惟隨著ＡＩ實質提升廣告精準度╱用戶
時長、遊戲參與度，增值服務（主要為遊戲）營收按年增速錄９個季度最高，錄逾９２１億元，
營銷服務（廣告
）營收亦按年增２０％，錄逾３１８億元。
　
＊強強聯手拓個性化應用＊
　
　　除了以ＡＩ驅動增值、營銷、金融科技及企業服務三大核心業務，騰訊並志在拓展更多場景
，最終打造基於微信生態的代理式ＡＩ。
　
　　據報以秘密形式申請赴港上市的自動駕駛初創公司小馬智行，４月就與騰訊簽署戰略合作協
議，雙方將通過雲服務、智能座艙等技術合作，拓展Ｒｏｂｏｔａｘｉ（無人的士）。此外，騰
訊參投的大模型獨角獸智譜，３月發布具備深度研究和操作能力的代理式ＡＩ「沉思
（ＡｕｔｏＧＬＭ）」，可以發微信、點外賣、訂車票、按讚朋友圈等。皆暗示騰訊擬通過普及
更多個性化的ＡＩ應用，創造更長遠價值。
　
＊謀ＡＩ代理「超級入口」＊
　
　　ＡＩ　Ａｇｅｎｔ宏圖何時實現？坐擁逾１４億微信╱Ｗｅｃｈａｔ活躍用戶，《王者榮耀
》╱《和平精英》等長青遊戲，依靠雙模型（自研混元大模型＋接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ）協同發
展的騰訊，早已搶佔商業變現閉環優勢，未來前景可謂想像空間無限。
　
　　最大的啟示或是，當市場糾結科技巨頭「巨額資本開支如何變現」之時，騰訊以一季報給出
答案：ＡＩ並非成本黑洞，而是未來解決更多具體問題、探索更成功商業模式的催化劑。ＡＩ　
Ａｇｅｎｔ時代的「超級入口」霸主誰屬？拭目以待。

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