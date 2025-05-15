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AH股新聞

15/05/2025 17:14

【互換通】人行：「互換通」利率互換合約期限延長至３０年

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國人民銀行網站今日發文稱，為進一步促進內地與香港金融
衍生品市場協同發展，推動金融高水平對外開放，中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員
會、香港金融管理局在充分總結「互換通」運行經驗、認真聽取境內外投資者意見建議的基礎上
，擬進一步豐富「互換通」產品類型。
　
＊推出以ＬＰＲ為參考利率的利率互換合約＊
　
　　一是延長合約期限，延長利率互換合約期限至３０年，滿足市場機構多樣化風險管理需求；
　
　　二是擴充產品譜系，推出以貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為參考利率的利率互換合約。
　
　　人行指，兩地金融市場基礎設施機構將陸續上線以上優化措施。
　
＊互換通累計達成人民幣利率互換交易逾１﹒２萬筆＊
　
　　人行介紹，自２０２３年５月１５日內地與香港利率互換市場互聯互通合作（互換通）正式
上線以來，互換通業務量持續上升。２０２４年５月，互換通機制安排進一步優化，推出以國際
貨幣市場結算日為支付周期的利率互換合約、歷史起息的利率互換合約及合約壓縮功能等，進一
步便利境外機構管理人民幣利率風險，提升境外投資者配置人民幣資產意願。截至２０２５年４
月末，２０家境內報價商與７９家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易１﹒２萬多筆，名
義本金總額約６﹒５萬億元人民幣。
　
　　下一步，內地與香港金融管理部門將繼續指導兩地金融市場基礎設施機構，根據「互換通」
的運行情況，持續完善相關機制安排，穩步推動中國金融市場進一步對外開放，穩慎扎實推進人
民幣國際化，支持香港國際金融中心繁榮發展。（ｓｌ）

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