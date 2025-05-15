《中國要聞》最高院、中證監發布指引：嚴正執法保障市場改革發展

《經濟通通訊社１５日專訊》最高人民法院、中國證監會聯合發布《關於嚴格公正執法司法

服務保障資本市場高質量發展的指導意見》。《指導意見》從總體要求、投資者保護、市場參

與人規範、司法行政協同及組織實施保障等五個方面，提出了嚴格公正執法司法、保障資本市場

改革發展的２３條意見，主要內容包括：



＊完善虛假陳述民事賠償責任制度＊



一是聚焦投資者保護，站穩人民立場。依法打擊欺詐發行和財務信息披露造假，完善虛假陳

述民事賠償責任制度。常態化開展證券糾紛代表人訴訟，便利投資者依法維護自身合法權益，降

低投資者維權成本。



二是規範市場參與人行為，塑造良好市場生態。推動證券期貨基金經營機構回歸本源、穩健

經營。完善多層次資本市場司法規則，支持行業自律組織依法履職，保障資本市場高水平制度型

開放，淨化資本市場生態，防範化解資本市場風險。



三是強化司法行政協同，凝聚發展合力。推進完善糾紛多元化解機制，推動「抓前端、治未

病」走深走實。強化會商和信息共享工作機制，做好司法程序與行政監管程序的銜接，全面提升

司法審判執行與行政監管處罰工作質效。



四是完善組織保障，切實提升審判能力與監管能力。加強金融審判隊伍建設，堅持政治引領

，始終馳而不息抓好黨風廉政建設。優化金融案件管轄機制和審理機制，強化金融審判機制和雙

向交流培訓機制，持續提高監管執法的規範化和法治化程度。（ｓｌ）

