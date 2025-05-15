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AH股新聞

15/05/2025 15:36

《中國要聞》工信部：工業母機產業要避免內捲式競爭、同質化發展

　　《經濟通通訊社１５日專訊》工業和信息化部黨組書記、部長李樂成今日主持召開第十四次
製造業企業座談會，聚焦加快推動工業母機產業高質量發展，聽取工業母機企業情況介紹和意見
建議。座談會有１０家工業母機企業負責人作交流發言，部相關司局及單位對企業反映的問題予
以回應。李樂成強調，要高度重視產業生態建設，避免「內捲式」競爭、同質化發展。
　
　　李樂成表示，工業母機是「製器之器」、「自強之基」，是現代化產業體系建設的重要支撐
。要錨定發展目標，堅定信心決心，持續完善工作機制，健全政策支撐體系，強化要素資源協調
保障，推動工業母機產業高質量發展。要聚焦關鍵核心技術和共性技術，扎扎實實搞自主創新，
建強中試驗證平台，補齊產業鏈短板弱項，實現「化點成珠、串珠成鏈」。
　
　　要堅持場景牽引，在細分領域上深度挖掘，打造獨具特色的產品和服務，提升產品一致性、
穩定性、可靠性。要發揮領軍企業帶動作用，建立更緊密的產學研用合作關係，強化產需對接，
促進大中小企業融通發展。要秉持開放融合理念，積極探索新產品、新服務和新解決方案，深化
新一代信息技術創新應用，不斷開辟發展新賽道。（ｓｌ）

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