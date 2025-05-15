【關稅戰】美國醫藥產業若與中國強行脫勾，成本料增加一半

《經濟通通訊社１５日專訊》美國財政部長貝森特近日就對等關稅政策表示，美國並不想與

中國全面脫勾，但要把醫藥等產業帶回美國，「我們真正想要的是戰略必需品的脫勾」。《第一

財經》引述中國醫藥產業從業人士認為，美國原料藥的供應大量來自於中國；在創新藥開發方面

，中國企業發揮的作用愈來愈大，如果強行脫勾，部分美國藥企成本預計增加一半。



報道引述南京應諾醫藥科技有限責任公司董事長鄭維義表示，如果美國政府鼓勵藥品製造企

業回歸美國，可能會導致部分訂單從中國轉移到美國，進而影響中國醫藥企業的出口業務。然而

，從長期來看，美國本土製造藥品的成本可能會高於從中國進口，這將難以達成美國的期望。



目前中國對美國的直接藥品銷售很少，大部分出口貿易都是活性藥物成分，但許多美國製藥

公司依靠中國服務提供商來降低開發成本，特別是像中國藥明系業務，支持了很多美國新藥的研

發。一位醫藥企業負責人表示，如果這些業務美國自己做，他們的成本將增加一半。



＊業界指美國難以自己生產藥品所有原料＊



此外，美國總統特朗普周一（１２日）簽署行政命令，要求藥廠在３０天內調低美國處方藥

售價，令美國藥價與全球富裕國家所支付的最低價相等，否則相關藥廠將面臨限制或加徵關稅。



報道引述藥智網總裁李天泉指出，美國不可能自己生產藥品的所有原料。中國之所以是原料

藥大國，一方面有規模效應，另一方面人工成本比美國低。如果美國自己生產這些原料藥，藥品

的成本立馬上升，直接導致藥品價格升高。（ｓｌ）

