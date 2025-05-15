中國石化（００３８６）控股股東昨首斥逾１２億元增持逾３億Ｈ股

《經濟通通訊社１５日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，於昨天

接到控股股東中國石油化工集團通知其全資附屬公司在香港聯合交易所首次增持約３﹒０２億股

Ｈ股，約佔已發行總股份的０﹒２５％，增持金額約１２﹒３２億元。



該集團指，增持後，中國石化集團持有約１３﹒４５億股Ｈ股。中國石化集團及其一致行動

人後續將按照增持計劃繼續擇機增持股份。（ｗｈ）

