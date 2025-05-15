東方航空（６７０）股東均瑤集團減持０﹒１３％股權套現１億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，於本周

二收到股東均瑤集團出具關於減持股份計劃通知函，均瑤集團自２月１４日至本周二（１３日）

通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計減持約２８６７﹒８萬股，佔總股本的比例為

０﹒１３％。



該集團指，均瑤集團以每股３﹒７至３﹒８７元（人民幣．下同）減持，套現約１﹒０８億

元，而有關股東減持計劃已實施完畢。（ｗｈ）

