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AH股新聞

15/05/2025 07:52

《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１７７３﹒４７
　　中國平安　（６０１３１８）　　１６３０﹒３３
　　中信證券　（６０００３０）　　１４２４﹒２９
　　招商銀行　（６０００３６）　　　９９０﹒０５
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　　８０７﹒６８
　　中遠海控　（６０１９１９）　　　８０１﹒８７
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　７５２﹒２１
　　農業銀行　（６０１２８８）　　　７２８﹒９７
　　長江電力　（６００９００）　　　７２５﹒９８
　　中國太保　（６０１６０１）　　　７１８﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方財富　（３０００５９）　　２３４１﹒３４
　　寧德時代　（３００７５０）　　２２５９﹒２２
　　比亞迪　　（００２５９４）　　１４６１﹒１４
　　五糧液　　（０００８５８）　　１０８８﹒４３
　　新易盛　　（３００５０２）　　１０１７﹒７２
　　美的集團　（０００３３３）　　　９９１﹒２９
　　立訊精密　（００２４７５）　　　９１２﹒３８
　　中際旭創　（３００３０８）　　　８１５﹒２１
　　北方華創　（００２３７１）　　　６０８﹒２０
　　陽光電源　（３００２７４）　　　５５４﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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