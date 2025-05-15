《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １７７３﹒４７

中國平安 （６０１３１８） １６３０﹒３３

中信證券 （６０００３０） １４２４﹒２９

招商銀行 （６０００３６） ９９０﹒０５

寒武紀 （６８８２５６） ８０７﹒６８

中遠海控 （６０１９１９） ８０１﹒８７

恒瑞醫藥 （６００２７６） ７５２﹒２１

農業銀行 （６０１２８８） ７２８﹒９７

長江電力 （６００９００） ７２５﹒９８

中國太保 （６０１６０１） ７１８﹒３６

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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東方財富 （３０００５９） ２３４１﹒３４

寧德時代 （３００７５０） ２２５９﹒２２

比亞迪 （００２５９４） １４６１﹒１４

五糧液 （０００８５８） １０８８﹒４３

新易盛 （３００５０２） １０１７﹒７２

美的集團 （０００３３３） ９９１﹒２９

立訊精密 （００２４７５） ９１２﹒３８

中際旭創 （３００３０８） ８１５﹒２１

北方華創 （００２３７１） ６０８﹒２０

陽光電源 （３００２７４） ５５４﹒４０

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（以上數字取小數點後兩個位）

